Coronavirus, quarantena volontaria per chi rientra dalla Cina

Cronaca - Nuove misure del ministero della Salute dopo i 6 casi accertati in Lombardia - Per i medici di base disposto il triage telefonico

Milano – Dopo l’accertamento di sei nuovi casi di coronavirus in Lombardia, scattano le nuove misure d’emergenza del ministero della Salute. Secondo l’ordinanza, è previsto l’isolamento per tutti i contatti stretti di chi è risultato positivo al contagio, mentre chi è stato nelle aree a rischio (in particolare la Cina) negli ultimi 14 giorni è obbligato a dare segnalazione alle autorità sanitarie e sottoposto a vigilanza con permanenza domiciliare fiduciaria.

“Sul coronavirus continuiamo a tenere altissima la soglia della precauzione. Dopo i nuovi casi nel lodigiano, abbiamo messo in atto le azioni necessarie per tutelare la popolazione, in raccordo con le indicazioni del ministero della Salute” ha scritto su Twitter il premier Giuseppe Conte, che tuttavia invita a “scacciare via l’allarmismo sociale” e a “fidarsi delle indicazioni del ministero”.

Nel frattempo, il segretario nazionale della Federazione italiana medici di medicina generale, Silvestro Scotti, ha fatto sapere che per i medici di base sarà predisposto un triage telefonico prima di fare una visita domiciliare o ricevere in studio un paziente a rischio.

21 febbraio, 2020