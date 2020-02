Montefiascone - Sul posto carabinieri, ambulanza, automedica ed elisoccorso

Condividi la notizia:











Montefiascone – Diciassettenne morta in casa.

Tragedia questa mattina in via Fiordini. Una giovane, Aurora Grazini, per cause ancora in corso di accertamento, è stata trovata senza vita nella sua abitazione intorno alle 8 di questa mattina.

Stando alle prime ricostruzioni la ragazza sarebbe stata visitata ieri in ospedale e sarebbero stati i genitori a trovarla senza vita stamattina nella sua cameretta.

La giovane ragazza era molto conosciuta a Montefiascone. L’intero paese è rimasto sconvolto per la perdita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri dell’aliquota radiomobile compagnia Montefiascone e della stazione, l’ambulanza del 118, l’automedica e l’elisoccorso.

Si ipotizza che la morte sia dovuta a cause naturali.

La salma al momento è a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Condividi la notizia:











15 febbraio, 2020