“L’odg di Luisa Ciambella sulla Talete è solo un’esercitazione demagogica…”

Viterbo - Comune - Alvaro Ricci (Pd) ad alzo zero contro la consigliera: "Doveva almeno provare a cercare la condivisione con i componenti della sua stessa compagine" - La capogruppo sempre più isolata nel suo stesso partito

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Per impedimento di carattere personale non ho potuto partecipare ai lavori del consiglio comunale straordinario su Talete.

Tengo a precisare che non condivido nel merito e nella forma il documento presentato dalla mia collega Luisa Ciambella della cui esistenza non ne ero a conoscenza.

Credo sia dovere di un capogruppo almeno provare a cercare la condivisione con i componenti della sua stessa compagine. Legittimo avere posizioni differenti tra consiglieri dello stesso partito ma quando si riveste la carica istituzionale di rappresentante del gruppo credo che qualche attenzione in più la si debba avere.

Onde evitare qualsiasi tipo di fraintendimento, tengo a precisare che mi ritrovo pienamente con le posizioni tenute da tutti i sindaci del Pd, del presidente della Provincia e della Regione Lazio.

Va ribadito che nessun ulteriore aumento delle tariffe dell’acqua scatterà senza la concessione del prestito Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) finalizzato ad investimenti e alla riorganizzazione di Talete, compresa anche la situazione debitoria.

Le proposte contenute nell’odg della collega sono soltanto esercitazioni demagogiche che, qualora attuate, porterebbero al fallimento della Talete e al conseguente rischio di dissesto finanziario di molti Comuni, che in qualità di soci, si troverebbero a ripianare i debiti della stessa società e consegnare inevitabilmente la gestione dell’acqua ai privati, con tutto ciò che ne può

conseguire, compreso il rischio del mantenimento dei livelli occupazionali.

Talete, cl è bene ricordare, è al 100 per cento pubblica e quindi di tutti i cittadini ed è proprio nei loro interessi che dobbiamo salvarla.

Concludendo, va sostenuto il lavoro che il presidente Bossola sta facendo, con grande determinazione e competenza, per mettere in sicurezza Talete e soltanto dopo si può iniziare a ragionare sull’applicazione della legge regionale n. 5 del 2014 che individua nei consorzi tra comuni i soggetti per la gestione dell’acqua pubblica.

Alvaro Ricci

Consigliere Pd comune di Viterbo

17 febbraio, 2020