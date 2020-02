Muore operaio ma il datore di lavoro non risarcisce i familiari, condannato dopo tredici anni

Tribunale - Sette mesi all'imprenditore per essersi sottratto al pagamento - Vittima di un tragico infortunio nel 2007 Flavio Franco Visinoni - Riconosciuti 18mila euro di danni alla figlia Ilaria e alla vedova

Viterbo – (sil.co.) – Muore operaio in un cantiere edile in strada Torre del Guercio, datore di lavoro condannato a risarcire con 18mila euro a titolo di danno non patrimoniale la vedova e la figlia della vittima dopo quasi tredici anni dalla tragedia.

Finora l’imprenditore, un 57enne viterbese, non ha versato neanche un centesimo alla figlia e alla vedova di Flavio Franco Visinoni, nonostante si fosse impegnato a farlo quando ha ottenuto di poter patteggiare una pena scontata di un terzo per omicidio colposo e violazioni della normativa sul lavoro, beneficiando della sospensione e della non menzione.

La tragedia è avvenuta verso le 11 del 15 ottobre 2007. Vittima Franco Flavio Visinoni, 53 anni, residente a Viterbo ma nato a Montefiascone, dipendente della ditta viterbese, caduto da un balcone mentre stava eseguendo lavori di sistemazione e deceduto sul colpo.

Per evitare di pagare, il datore di lavoro avrebbe anche distrutto quattro automezzi di sua proprietà sottoposti a pignoramento. E’ il motivo per cui venerdì il giudice Roberto Colonnello lo ha condannato in primo grado a sette mesi di reclusione e al risarcimento di novemila euro ciascuna a titolo di danno non patrimoniale alle due donne, parte civile con l’avvocato Paolo Delle Monache.

Il datore di lavoro era accusato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice.

La Filca-Cisl di Viterbo e la Filca Cisl del Lazio hanno ricordato Visinoni lo scorso 30 aprile in occasione della giornata mondiale della salute e sicurezza (“Incidenti sul lavoro, serve agire per contrastare ed eliminare le cause”) incontrando la figlia Ilaria e la moglie Anna Laura: “Una grande persona, sempre disponibile verso il prossimo, lavoratore e delegato modello, oltre ad essere un grande papà e un marito che ha lasciato troppo presto la sua famiglia per un incidente che sicuramente si sarebbe potuto evitare e che ancora non riesce a trovare giustizia. Ciao Flavio Franco, il tuo ricordo sarà la nostra forza”.

4 febbraio, 2020