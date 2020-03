Buste esplosive, altro falso allarme a Sutri

Cronaca - Intervento dei carabinieri - Si moltiplicano le segnalazioni nella Tuscia

Sutri – Buste esplosive, si moltiplicano gli allarmi nella Tuscia.

L’ultimo caso, il quarto in meno di 24 ore, viene segnalato a Sutri, dove sono intervenuti i carabinieri con gli artificieri. Fortunatamente anche stavolta si è trattato di un falso allarme in seguito all’innalzamento del livello di attenzione per via del moltiplicarsi dei plichi esplosivi nel Lazio.

Nella tarda mattinata un altro allarme, che si è poi verificato falso, era partito da un ufficio postale di Tarquinia per una busta sospetta, anche se diversa dalle altre contenenti materiale esplodente individuate tra ieri sera e stamattina. Nonostante avesse un altro aspetto, per scongiurare ogni rischio sono comunque intervenuti gli artificieri.

Il primo caso è quello della busta esplosa ieri tra le mani di una 55enne a Fabrica di Roma, il secondo quello della busta sospetta fatta brillare dagli artificieri questa mattina a Ronciglione.

11 marzo, 2020