Viterbo - La Lega punta i piedi non votando le delibere in commissione - Nel pomeriggio un chiarimento ma la situazione resta tesa

di Giuseppe Ferlicca

Viterbo – La piscina affonda il centrodestra in comune. Tutti contro tutti.

La Lega in prima commissione ieri mattina non ha votato la modifica al regolamento per gli impianti sportivi. Serviva ad aggiungere i centri federali come gestori, attraverso convenzione. Oggi non è previsto.

Subito dopo, in quarta commissione si sarebbe dovuto dare il via all’istituzione di un centro federale all’impianto natatorio. Ma è ancora la Lega a chiedere il rinvio. Salta tutto.

Esistono ragioni tecniche, l’opposizione si è spesa molto per spiegare come la procedura sia a loro modo di vedere errata. Tuttavia, dietro la tecnica c’è anche parecchia politica, almeno in maggioranza.

Dissapori tra i gruppi che sostengono, con un po’ d’incertezza, il sindaco Giovanni Arena. Una situazione tanto più pesante se si considera che le due delibere hanno l’obiettivo di affidare la gestione dell’impianto natatorio alla Federazione italiana nuoto, scelta sostenuta proprio dal primo cittadino.

Non è un caso se ieri, subito dopo le commissioni finite con una figuraccia plateale, sia saltata anche la riunione di giunta già programmata, poi recuperata nel pomeriggio.

Sulla piscina, FdI e FI erano pronti ad approvare la pratica. La Lega si è messa in mezzo e Fondazione, con il consigliere Sergio Insogna si è eclissata. Evitando di votare.

L’acqua c’entra. Ma non è quella della piscina, la situazione è più calda. La Lega potrebbe avere colto la palla al balzo delle dure critiche, le osservazioni da parte dell’opposizione alle delibere, per puntare i piedi, chiedere attenzione.

Non sull’acqua della piscina comunale, forse su quella termale.

Il vice sindaco leghista Enrico Maria Contardo è anche assessore al Termalismo, settore su cui il partito sta puntando molto. Finora senza troppo successo.

C’è il rilancio delle ex Terme Inps che pare non decollare, esiste un project financing. Non sembra entusiasmare troppo gli alleati. Probabilmente l’attenzione è stata ottenuta, perché ieri pomeriggio la riunione di giunta c’è stata e il sindaco Arena avrebbe colto l’occasione per un chiarimento fra i gruppi.

Come finirà è presto per dirlo, ma a quanto pare, la Lega alla prossima seduta di consiglio comunale voterà la modifica al regolamento, quella su cui ieri mattina i consiglieri si sono astenuti.

Pace le richieste del Carroccio viterbese sono state esaudite?

Giuseppe Ferlicca

4 marzo, 2020