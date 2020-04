Il giornale di mezzanotte - Il sindaco di Capodimonte Antonio de Rossi sbotta in diretta Facebook contro chi non raccoglie gli escrementi degli animali - VIDEO

Capodimonte – “Il cane caca e allora dovete raccoglie la merda…”. E’ Antonio De Rossi show. Il sindaco di Capodimonte senza freni in una diretta Facebook. Non si sa se la diretta non sia poi stata salvata o sia stata cancellata. Ma qualcuno ha ripreso il video con il cellulare facendolo diventare virale su Whatsapp.

L’argomento è uno dei più popolari di questo periodo: la passeggiata del cane in tempi del Coronavirus. Ma stavolta c’è di più.

Il problema non è più soltanto la passeggiata e il tentativo di far capire ai cittadini che devono mantenersi delle vicinanze di casa e non creare assembramenti.

A Capodimonte il problema è che i padroni non raccoglierebbero gli escrementi dei loro cani. Il primo cittadino, stufo della situazione, sbotta durante una diretta Facebook.

E non usa certo mezzi termini.

“Portare a spasso il cane – dice De Rossi durante la diretta – significa uscire lo stretto necessario entro 500 metri. Gli lasciate fare la cacchina ma soprattutto raccogliete la merda. Stamattina ho girato il paese… è pieno de merda de cani. E’ una vergogna. Volete il cane? “Il cane caca e allora dovete raccoglie la merda…”.

Poi un appello ad usare l’educazione civica. “Qualcuno adesso si incazzerà e dirà ‘Sindaco e dove la butto che non ci sono i cestini?’ Siccome l’educazione civica la dovreste conoscere, se ci sono i cestini la cacca la buttate lì, se i cestini non ci sono la cacca ve la portate a casa. Mi riferisco a tutte quelle persone che portano il cane in via Etruria, vicino alla caserma, nei punti dove la gente non vede. E’ pieno de merda. E’ ora de falla finita“.

Il sindaco De Rossi minaccia di fare aumentare i controlli e intima, non molto gentilmente, ai cittadini di rispettare le regole e, se multati per averle infrante, di non rivolgersi al sindaco con dei reclami.

“Guardate che ce metto le guardie in borghese – intima De Rossi -. Dopo però, se ve pizzico, non venite a rompe le palle come avete fatto con la casetta vicino alla scuola. L’immondizia lì non si poteva buttare per terra. Chi la buttata a terra paga la multa, non si discute. Le regole ci sono, sono scritte e vi vengono dette. Scusate lo sfogo, ma se po’ annà avanti così? Che ve costa raccoje n’attimo no stronzetto de merda? Certo se c’avete un cavallo ve dovete portà dietro la busta della monnezza quella nera, ma se c’avete un cane normale ce vole un’attimo a raccojela”.

2 aprile, 2020