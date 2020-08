Fdi non si presenta, salta l’approvazione del rendiconto ed è crisi in maggioranza

Viterbo - Clamoroso in consiglio comunale - Dopo una seduta fiume arriva la sorpresa (amara) per il sindaco Arena

di Giuseppe Ferlicca

Viterbo – Fratelli d’Italia non si presenta all’appello e salta l’approvazione del rendiconto. È crisi a palazzo dei Priori.

Clamoroso a palazzo dei Priori. Dopo una giornata di seduta, quando poco prima delle 20 si arriva al momento delle dichiarazioni di voto, Luigi Maria Buzzi (FdI) chiede la sospensione dei lavori. Dovevano essere cinque minuti, si rivelano molti di più.

Quando si ritorna, il gruppo di Fratelli d’Italia non c’è più. Manca il numero legale. Secondo tentativo alle 20,30. FdI ancora fuori. L’opposizione non risponde all’appello, appena 16 i presenti. E la seduta salta. Così come non è approvato il rendiconto 2019, per il quale il prefetto Bruno aveva messo in mora l’amministrazione, essendo in pesantissimo ritardo.

Salta anche la convocazione di giovedì. Per approvare l’affidamento della piscina comunale.

Una svolta clamorosa che arriva pochi minuti dopo l’intervento di Gianmaria Santucci (Fondazione) in cui aveva ribadito come quella di Arena fosse la maggioranza più solida degli ultimi venti anni. E che tutti sono (forse erano) attorno al sindaco Arena. “Le ultime parole famose” è il commento di Alvaro Ricci (Pd).

Buzzi e tutta Fratelli d’Italia lo ha dimostrato chiaramente.

4 agosto, 2020