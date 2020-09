“Inizio anno scolastico il 24 se la situazione non è cambiata”

Il giornale di mezzanotte - Viterbo - Il sindaco Arena anticipa a oggi il giro di verifica negli istituti del capoluogo - Se tutto è come 3 giorni fa scatterà l'ordinanza di rinvio

di Giuseppe Ferlicca

Viterbo – Scuola, Giovanni Arena gioca d’anticipo.

Nel dubbio che resta, se far iniziare nel capoluogo l’anno il 14 come previsto dal governo, o posticipare al 24 settembre, oggi il sindaco prenderà la decisione definitiva. Anticipando di un giorno le verifiche inizialmente previste per domani.

“Oggi faccio un giro nei diversi istituti scolastici cittadini – spiega Arena – parlando con i dirigenti, per capire il reale stato dell’arte. Più che altro, comprendere se hanno personale sufficiente”.

Tutto legato al Coronavirus e alle norme per impedire il diffondersi del contagio.

Una prima verifica, Arena l’aveva già fatta tre giorni fa. “Se dovessi riscontrare il medesimo stato dell’arte, chiaramente sarà necessario rinviare l’avvio dell’anno scolastico al 24 settembre”.

La situazione va ingarbugliandosi. C’è una richiesta di supporti per garantire un avvio in sicurezza da parte degli istituti. Va confermato. Un ruolo ce l’ha anche l’amministrazione provinciale.

“Voglio verificare di persona e solo dopo trarrò le conclusioni del caso, emanando nel primo pomeriggio l’eventuale ordinanza”.

In qualità di autorità sanitaria cittadina, il sindaco può stabilire uno slittamento del ritorno in classe per ragioni sanitarie o di sicurezza.

Dall’altro ieri si parla di uno slittamento di dieci giorni nel capoluogo, poi il primo cittadino ha optato, dopo un giro di consultazioni, di verificare nuovamente a che punto siamo nelle scuole di Viterbo. Doveva essere sabato, è stato anticipato a oggi.

Forse stasera si saprà se il 14 settembre come data sarà promossa o rimandata. Al 24.

Giuseppe Ferlicca

11 settembre, 2020