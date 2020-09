“Scuole, se sabato la situazione resta uguale emetto l’ordinanza di rinvio dal 14 al 24 settembre”

Viterbo - E' l'ultimatum del sindaco Giovanni Arena: "Il provveditore Daniele Peroni mi ha assicurato che in settimana le scuole avranno tutto il personale docente e Ata necessario per garantire il rispetto della normativa anti-Covid".

di Daniele Camilli

Viterbo – “Il provveditore Daniele Peroni mi ha assicurato che entro sabato mattina le scuole avranno tutto il personale docente e Ata necessario per garantire lo svolgimento delle attività didattiche e la loro sicurezza nel rispetto della normativa anti-Covid. Se così non sarà emetterò l’ordinanza di rinvio dell’apertura delle scuole della città di Viterbo dal 14 al 24 settembre. Per motivi sanitari”.

E’ l’ultimatum del sindaco Giovanni Arena che ieri, assieme all’assessore alla pubblica istruzione Andrea Micci, ha fatto un sopralluogo nelle scuole di competenza comunale, gli istituti comprensivi (dalla materna alle medie), e letto attentamente la lettera inviata dai dirigenti scolastici della Tuscia al presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e a tutti i sindaci della provincia di Viterbo in cui denunciano la situazione in cui si trovano gli istituti viterbesi e la necessità di far slittare il giorno della prima campanella del nuovo anno scolastico 2020/2021. I presidi nella lettera hanno toccato diversi aspetti. Otto in tutto. Arena ne evidenzia uno in particolare. “L’assenza di organico – ha detto il sindaco -, ossia il personale docente e Ata”.

Viterbo – Il sindaco Giovanni Arena

“Sabato prossimo – ha dichiarato Arena – farò fare di nuovo il sopralluogo nelle scuole di Viterbo. Se le scuole continueranno a non avere l’organico al completo, non potranno garantire la sicurezza, le norme anti-Covid e il regole svolgimento dell’attività didattica. Il provveditorato mi ha garantito che il personale docente e Ata in settimana arriva. Se sabato mattina il personale non è arrivato, per un fatto puramente sanitario, faccio l’ordinanza”.

Viterbo – L’assemblea della Cisl con i dirigenti scolastici

Una giornata concitata quella di ieri, in vista dell’apertura del 14 settembre che sarà tutt’altro che semplice. Prima la lettera dei dirigenti scolastici, anticipata in qualche modo, martedì scorso da una riunione dei presidi con la Cisl all’Itt Leonardo da Vinci di Viterbo. Poi in mattinata il sopralluogo nelle scuole che, in un primo momento, aveva spinto il sindaco a scrivere l’ordinanza di rinvio dell’apertura degli istituti della città di Viterbo dal 14 al 24 settembre. “Perché – ha spiegato il sindaco – in base al sopralluogo fatto e a quanto mi è stato riferito ed è stato scritto dai dirigenti scolastici, per me non veniva garantita la sicurezza all’interno delle scuole dal punto di vista sanitario”.

Viterbo – Il provveditore agli studi Daniele Peroni

Alla fine, però, l’ordinanza non è stata emessa né pubblicata. Sempre nel pomeriggio di ieri una telefonata tra Arena e Peroni. “Nel pomeriggio – ha concluso il sindaco – mi sono sentito con Peroni che mi ha assicurato che in settimana arriverà il personale. Mi sono raccomandato in modo particolare per gli insegnanti di sostegno. Mi è stato detto che in settimana sarà tutto sistemato. Spero che sia così. Se così non fosse, non potrò fare altro che emettere l’ordinanza”.

Daniele Camilli

10 settembre, 2020