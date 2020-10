Cura dimagrante in vista per le spese di Natale

Viterbo - Comune - Pronti gli emendamenti dell'opposizione per ridurre gli iniziali 380mila euro, ma non saranno gli unici

di Giuseppe Ferlicca

Viterbo – Cura dimagrante per le spese di Natale. Oggi scadono i termini per la presentazione degli emendamenti al bilancio e tutto lascia presupporre che qualcosa sarà tolto dalla somma destinata a feste, luci e varie. Tutto in funzione Covid.

Il bilancio era stato predisposto prima che i casi subissero un’impennata e ben lontani dal poter prevedere i provvedimenti restrittivi stabiliti da governo e regione.

Di conseguenza, diverse iniziative non saranno realizzabili, altre superflue, per il fatto che la sera magari non sarà possibile godersele. Senza contare lo scontro con l’opposizione, duro, che ha scosso anche il centrodestra, per i quasi 400mila inizialmente previsti.

Uno scontro che ha travolto la maggioranza. FdI si è sentita sotto attacco. L’assessore Marco De Carolis (Turismo) ha portato avanti la proposta. Gli alleati hanno provato a frenare. Sulle polemiche e sulle spese.

Lo stesso sindaco Arena e il vicesindaco Contardo hanno già annunciato che centomila euro saranno decurtati. Sarà il primo emendamento firmato dalla maggioranza. Non l’unico probabilmente. Altri fondi potrebbero essere spostati in capitoli da destinare all’emergenza Covid.

Ieri si è tenuta una lunga riunione fra i partiti della coalizione, per stabilire il da farsi. Oggi si arriverà al dunque e non è escluso che qualche ritocco verso il basso arrivi anche per i 150mila euro presi dall’imposta di soggiorno e stanziati anche in questo caso, per le festività natalizie.

Di certo l’opposizione promette di non mollare. Emendamenti pronti. Non saranno gli unici.

25 ottobre, 2020