Giunta fiume, i nodi dell’amministrazione Arena vengono al pettine

Viterbo - Comune - Tre ore e mezza per discutere dei problemi e del malcontento che serpeggia nel centrodestra

Condividi la notizia:











Viterbo – (g.f.) – Tre ore e mezza di riunione. Non si sa, se per l’amministrazione Arena sia record, ma di certo l’ultima non è stata una delle giunte più facili da quando il centrodestra è al governo.

Nella maggioranza serpeggia il malcontento e pare che sia stato Claudio Ubertini, assessore della Lega al Bilancio, a sollecitare l’incontro, martedì scorso. Per discutere di presente, ma soprattutto di futuro.

Se non una resa di conti, almeno un tentativo di smuovere le acque, di di fronte ai tanti problemi che non trovano soluzioni. Figurarsi i progetti.

I risultati stentano ad arrivare e pare che Ubertini sia stato piuttosto critico, non risparmiando anche il suo settore.

Una giunta che non aveva pratiche all’ordine del giorno, ma solo discutere di prospettive. Sullo sfondo, lo scontro sul bilancio, che arriva dopo quello sul Natale, preceduto da quello sulla piscina. Solo per citare i più recenti.

Mentre le lamentele su verde, rifiuti, stato delle strade sono fonte di critica continua da parte dei viterbesi.

Anche tra i partiti della coalizione le lagnanze non mancano. Finora fini a se stesse. Chissà fino a quando.

Articoli: Spese di Natale e non solo, la giunta Arena torna a ballare – Ricci (Pd): “Quattrocentomila euro per il Natale, vi dovete vergognare…” – Soldi per il Natale, Fondazione non vota e Fdi si incazza

Condividi la notizia:











18 ottobre, 2020