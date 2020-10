Tolti centomila euro al Natale per l’emergenza Covid

Viterbo - Comune - L'assessore Contardo (Bilancio) taglia parte dei contestati 380mila euro previsti per le festività

di Giuseppe Ferlicca

Viterbo – Centomila euro tolti al Natale per l’emergenza Covid. Si riduce la somma che in comune intendono spendere per le prossime festività. Circa 380mila euro, cifra fortemente contestata dall’opposizione, in un momento in cui l’emergenza Coronavirus suggerisce altro tipo d’investimenti e con l’incertezza che iniziative, mercatini e affini possano subire restrizioni.

La minoranza invita a fare festa sì, ma con moderazione. Ieri a sorpresa l’assessore al Bilancio Enrico Maria Contardo ha annunciato il taglio.

“Un emendamento tecnico al bilancio di previsione – ha spiegato in consiglio comunale Contardo – per il servizio d’igiene urbana in emergenza Covid. Dei 151mila euro in spese straordinarie, finanziate con l’avanzo libero, 100mila saranno impiegati per la nettezza urbana”.

Crescono i positivi in città e di conseguenza le persone in isolamento, i cui rifiuti devono seguire una strada diversa dalla normale raccolta. Con costi in aumento.

I centomila euro serviranno a coprire il servizio fino a tutto dicembre. Una scelta che però, dall’opposizione fanno notare, di tecnico ha ben poco. Si tratta di motivazione squisitamente politica. Levare al Natale per mettere al Covid.

“Il 17 settembre – spiega Contardo – la Asl segnalava 74 quarantene e nessun positivo nel capoluogo, l’8 ottobre 110 quarantene e nove positivi, che il 14 ottobre sono diventati 324 quarantene e 124 positivi. Numeri che impongono di agire con le dovute precauzioni”.

La raccolta dei rifiuti nei nuclei familiari interessati è solo indifferenziata. “Vanno rinforzati il servizio dell’operatore al piano, ne servono due e non uno e la sanificazione. Occorre anche considerare i maggiori costi derivanti da una minor quantità di rifiuti differenziati”.

Togliendo i centomila euro dal Natale, a palazzo dei Priori contano di arrivare a fine dicembre e magari placare un po’ di malcontento.

Giuseppe Ferlicca

21 ottobre, 2020