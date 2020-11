“Spartan race, il comune di Orte ha preferito tutelare la salute dei cittadini”

Sport - L'amministrazione risponde alle dichiarazioni della general manager della manifestazione sportiva Giulia Zomegnan

Orte – Riceviamo e pubblichiamo – In relazione alle sconcertanti dichiarazioni rilasciate da Giulia Zomegnan, in merito al cambio location da Orte a San Felice Circeo della manifestazione Spartan race, edizione 2021, l’amministrazione comunale intende precisare quanto segue.

Dopo gli incontri tenutisi presso la sede comunale nel mese di novembre 2019, veniva concordata con gli organizzatori dell’evento sportivo la data del 25/26 aprile 2020 per lo svolgimento della competizione articolata su due giorni.

Alla fine del mese di marzo 2020, in pieno lockdown, veniva chiesto in forma scritta dalla medesima Giulia Zomegnan all’assessore Daniele Proietti : “… la disponibilità di una data ad agosto, per non perdere del tutto Orte come tappa …”, che dalla medesima richiedente veniva individuata nei giorni 22 e 23 agosto. L’amministrazione si è prontamente resa disponibile all’eventuale posticipazione.

Il 22 luglio veniva comunicata al comune la richiesta di svolgimento della manifestazione sportiva per la data suindicata, con la precisazione che la responsabilità del rispetto delle norme anti-Covid sarebbe stata controllata dall’organizzazione solo all’interno della “Spartan area”, nella quale non sarebbero state più ammesse le attività commerciali locali, scaricando di fatto sull’amministrazione comunale e sulle autorità di pubblica sicurezza, la responsabilità del controllo degli accompagnatori, degli atleti, degli spettatori e in generale di tutte le persone lungo il percorso di gara.

Il 29 luglio veniva dall’organizzazione sollecitata una risposta “con annessa presa di responsabilità da parte del comune e/o delle autorità competenti per la conferma dell’evento entro il 2 agosto”.

In data 24 luglio il vice prefetto aggiunto chiedeva al comune di inviare entro il 10 agosto il proprio parere per quanto concerne la sospensione del traffico veicolare, unitamente alle eventuali osservazioni in merito.

In data 3 agosto il comune di Orte, stante il riacutizzarsi della situazione pandemica e il rilevantissimo numero di atleti che sarebbe giunto nel territorio comunale durante il periodo di gara, esprimeva un giudizio contrario, chiedendo il rinvio della manifestazione a cessata esigenza sanitaria.

In pari data del 3 agosto Spartan race Italy comunicava ufficialmente l’annullamento dell’evento giustificando “che a seguito dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo non sono state rilasciate le autorizzazioni indispensabili al corretto svolgimento dell’evento”.

Alla luce di quanto descritto, balza evidente come le affermazioni di Giulia Zomegnan non rispondano assolutamente alla realtà dei fatti, sia per le attività propedeutiche poste in essere dal comune per l’evento, sia per gli asseriti numeri di pec inviate, di parte delle quali non si ha riscontro, e inoltre per i 21 indirizzi contattati, che la stessa Zomegnan cita nelle proprie dichiarazioni.

Tutto ciò farebbe presupporre un’ipotetica intenzionalità ritorsiva dell’organizzazione nei confronti di Orte che ha preferito tutelare la salute dei cittadini, piuttosto che privilegiare il business economico dell’organizzazione. Per tali ragioni daremo mandato ai nostri legali di fiducia di valutare se le stesse costituiscano fatti penalmente rilevanti, nel qual caso proporremo formale querela nei suoi confronti.

Cari cittadini non sono state svolte le festività del Santo patrono e non sappiamo se riusciremo a festeggiare il Natale e, al contrario, avremmo dovuto acconsentire lo svolgimento di un evento che avrebbe portato migliaia di persone ad Orte da tutto il mondo ed esporre i cittadini ortani a conseguenze certamente molto più gravi della situazione sanitaria già grave che stiamo vivendo, solo per il tornaconto economico degli organizzatori.

Con tutto quello che hanno dato la città, la comunità e il volontariato in questi anni a Spartan race ci saremmo aspettati da parte dell’organizzazione la sensibilità di capire il momento e le difficoltà, ma evidentemente la fredda logica del profitto è prevalente sul bene e la salute di tutti.

L’Amministrazione Comunale di Orte

29 novembre, 2020