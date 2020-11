“Spartan race, gli organizzatori si sono rivolti altrove per il silenzio dell’amministrazione”

Orte - Il partito democratico interviene sulla cancellazione della manifestazione sportiva nel comune

Orte – Riceviamo e pubblichiamo – Apprendiamo a mezzo stampa che nel 2021 lo Spartan race non sarà più ad Orte con il grande sconforto e rabbia delle migliaia di partecipanti che arrivavano da ogni parte del mondo, considerando la tappa Ortana tra le più belle del circuito.

Dal 2015 Orte il 25 aprile si vestiva di sport e gente. Il 2020 causa Covid-19, come era ovvio che fosse, l’appuntamento del 25 aprile è stato stoppato.

Nonostante questo, leggiamo, gli organizzatori dello Spartan hanno tentato in questi mesi di contattare ripetutamente l’amministrazione comunale per prendere accordi prima per un possibile appuntamento ad agosto e successivamente per l’ eventuale appuntamento di aprile.

Non entriamo nel merito “Spartan race sì o no” ad aprile, perché sappiamo bene che lo svolgimento dell’evento è fortemente condizionato dall’evoluzione della pandemia, sul cui contenimento ora sono concentrati tutti gli sforzi istituzionali al fine di tutelare la salute dei cittadini.

Ci rammarica apprendere che l’amministrazione non ha mai risposto a nessun tentativo di comunicazione degli organizzatori dell’ evento, né telefonica né tramite mail Pec.

Questo silenzio ha fatto desistere gli organizzatori della Spartan che quindi si sono rivolti altrove, cancellando Orte dal circuito.

Un’occasione persa per Orte in termini di visibilità e opportunità. Forse, dato l’elevato numero di esemplari che gravitano nel centro storico, risulterà più efficace la comunicazioni tramite piccioni.

Il sindaco dovrebbe essere meno impegnato nei social e più presente negli uffici di competenza.

Partito Democratico Orte

29 novembre, 2020