Il caso di Giuseppe Maravigna su “Chi l’ha visto?”

71enne scomparso da Villa Immacolata - Le tracce lasciate a piedi arrivano fino al cimitero di fronte Villa Immacolata - Non si fermano le ricerche dei soccorritori - La figlia Deborah: "Speriamo di ritrovarlo sano e salvo al più presto" - FOTO e VIDEO

di Elisa Cappelli

Condividi la notizia:











Viterbo – Scomparsa di Giuseppe Maravigna, si ampliano le ricerche e il caso sbarca su “Chi l’ha visto?”.

Il 71enne che la sera del 28 novembre si è allontanato da Villa Immacolata sembra essere scomparso nel nulla.

Le ricerche finora svolte e che hanno visto in campo vigili del fuoco e volontari della protezione civile non hanno ancora avuto un esito positivo.

Nemmeno il massiccio intervento di carabinieri, carabinieri forestali e cane molecolare ha ancora portato a una svolta sulle ricerche.

Sono stati presi alcuni indumenti che si trovavano nell’armadietto di Giuseppe Maravigna e fatti annusare al cane molecolare: le tracce lasciate a piedi da Giuseppe Maravigna arrivano fino al cimitero di fronte Villa Immacolata per poi sparire.

L’ipotesi è che possa aver accettato un passaggio da qualcuno. I familiari non pensano che possa essere salito su un autobus.

“Escludiamo il poter aver preso un pullman – spiega la figlia Deborah – dal momento che la domenica non passano e il lunedì, dall’alba, l’unità mobile dei vigili del fuoco era posizionata di fronte il cimitero dove ancora siamo”.

Da qui la decisione di estendere ancora di più le ricerche e rivolgersi a “Chi l’ha visto?”, la trasmissione in onda su Rai 3.

“Domani sera (stasera, ndr) alle 21,30 – scrive Deborah Maravigna – cercherò di essere in diretta su Chi l’ha visto per lanciare un appello. Sto cercando di far andare la notizia sui telegiornali Mediaset e nazionali. Se si è spostato da qui le ricerche si devono necessariamente ampliare”.

La paura, ovviamente, è tanta. E sia il freddo che la scarsa luce della stagione non facilitano le cose.

“Io e la mia famiglia siamo preoccupatissimi – continua Deborah -, le nostre menti spaziano su mille piste diverse. Non ha nulla con sé. Speriamo di ritrovarlo sano e salvo al più presto”.

Tra qualche giorno, in ogni caso, tornerà l’unità cinofila da Firenze con il cane molecolare per fare un altro tentativo e cercare di ripercorrere gli spostamenti di Giuseppe Maravigna.

Elisa Cappelli

Multimedia: Fotocronaca: Le ricerche di Giuseppe Maravigna – Elicottero dei carabinieri in azione per le ricerche di Giuseppe Maravigna – Video: Forze dell’ordine in azione



Articoli: Elicottero, carabinieri, forestali e cane molecolare in campo per le ricerche di Giuseppe Maravigna – Giuseppe Maravigna ripreso dalle telecamere di Villa Immacolata mentre si allontanava – Ritrovato il trolley di Giuseppe Maravigna – Appello della figlia: “Potrebbe essere in stato confusionale, se lo vedete avvisate le autorità” – Si allontana da Villa Immacolata e fa perdere le sue tracce

Condividi la notizia:











2 dicembre, 2020