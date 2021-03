“Boati a Orte, servono indagini urgenti e approfondite”

Cronaca - Il sindaco Giuliani, dopo il nuovo episodio di ieri a Petignano, chiede aiuto a prefetto, Ingv, protezione civile e vigili del fuoco: "C'è grande apprensione"

di Alessandro Castellani

Angelo Giuliani, sindaco di Orte

Orte – “Bisogna capire in fretta l’origine di questi fenomeni che stanno mettendo in grande apprensione i cittadini di Orte”. Il sindaco Angelo Giuliani alza il livello di guardia dopo le segnalazioni di ieri sera di un nuovo, violento boato avvertito nel quartiere Petignano, dopo quelli registrati nei giorni scorsi nel centro storico, che avevano già mobilitato i vigili del fuoco per una prima indagine.

Subito dopo la notizia del boato, Giuliani ha inviato una comunicazione urgente al prefetto di Viterbo, ai vigili del fuoco, alla protezione civile regionale e nazionale e all’Ingv, per chiedere “l’attivazione di ogni strumento idoneo ad appurare la natura di quanto accaduto, che fa seguito a episodi analoghi già avvertiti nel centro storico e ora dislocati in un diverso quartiere”.

A preoccupare, infatti, non è più solo l’origine misteriosa dei rumori, ma anche il fatto che adesso, per la prima volta, il boato è stato avvertito in una zona diversa dal centro storico.

Dopo le indagini dei vigili del fuoco di lunedì, che hanno escluso crolli di fabbricati nella zona interessata dai fenomeni, il comune di Orte aveva dato mandato a un geologo di effettuare rilevazioni di suoni sulla rupe del centro storico per cercare di capire l’origine dei rumori. Ma adesso, secondo Giuliani, c’è bisogno di controlli più estesi: “Servono con urgenza uomini, mezzi e strumenti che solo le autorità competenti in materia possono mettere in campo – dice il sindaco -. Bisogna cercare di capire cosa sta succedendo, perché i cittadini sono molto preoccupati”.

“Al momento del boato io mi trovavo a Orte Scalo e non ho sentito nulla – continua Giuliani – ma le testimonianze che ho raccolto a Petignano sono tutte molto simili: un colpo paragonabile a una scossa di terremoto, come un blocco di pietra caduto da diversi metri d’altezza, con una forza tale da far vibrare tavoli e pareti delle case. Alcune persone sono anche scese in strada”.

Il sindaco, comunque, cerca di tenere il morale alto. “La popolazione non deve farsi prendere dal panico – è il suo appello -. Stiamo facendo tutto il possibile per venire a capo al più presto di questa situazione e sono sicuro che l’intervento delle autorità sarà risolutivo”.

Alessandro Castellani

5 marzo, 2021