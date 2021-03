Muore a 41 anni e lascia un bimbo piccolo, la città sconvolta per Paolo Sganappa

Viterbo - Il cordoglio su Facebook: "Ragazzo sempre disponibile, bravissimo nel suo lavoro" - FOTOCRONACA E VIDEO

Viterbo – Lo schianto di notte, l’auto e il furgone irriconoscibili e la vita di Paolo Sganappa che se n’è andata in un momento.

Aveva solo 41 anni, una compagna e un bimbo piccolo. Sabato sera alle 21,15, dopo il terribile impatto del suo furgoncino Fiat Scudo con una Bmw nera, per lui era già tardi. Le ambulanze del 118 col personale medico a bordo, intervenute sulla Tuscanese, non hanno potuto fare niente per salvargli la vita.

I vigili del fuoco ne hanno recuperato il corpo, estraendolo dalle lamiere. Dall’inferno di rottami hanno liberato Valentina Brachino e la madre Antonella, poi portate all’ospedale Belcolle. La prima è stata candidata alle elezioni regionali e alle elezioni amministrative di Viterbo nel 2018 per la Lega.

Paolo Sganappa

“La perdita di Paolo, giovane di 41 anni di Monterazzano che lascia un figlio, ha sconvolto me, la mia famiglia e un’intera comunità – ha detto il senatore della Lega Umberto Fusco, che dopo l’incidente è voluto intervenire con un comunicato, conoscendo personalmente sia Sganappa, sia madre e figlia -. Sono vicino al dolore della famiglia Sganappa e con grande commozione esprimo il mio cordoglio per la sua perdita. Il mio pensiero va ora ad Antonella e Valentina, madre e figlia, rimaste duramente ferite nello stesso incidente, ora in ospedale per far fronte alle importanti ferite riportate”.

Madre e figlia viaggiavano in direzione Viterbo sulla Bmw. Sganappa verso Tuscania. Uno scontro fatale. Sulla Tuscanese, il traffico è rimasto bloccato per un’ora. Sul luogo dell’incidente, un paio di chilometri oltre il bivio delle Terme dei Papi, all’altezza di una curva, un tappeto di vetri rotti. La parte anteriore dell’auto e del furgone non esiste più.

Valentina Brachino

Il cordoglio del senatore Fusco è quello di un’intera città. Da qualche tempo Viterbo non registrava incidenti automobilistici di questa portata, complice la riduzione degli spostamenti a causa della pandemia.

I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia stradale. Per ora non è ancora stato dato il nulla osta alla famiglia per i funerali.

Il dolore, al solito, trova in Facebook un modo di esprimersi. “Un ragazzo sempre disponibile, bravissimo nel suo lavoro, un dispiacere grandissimo – scrivono dalla pagina del bar di pratogiardino Lucio Battisti. Sganappa lavorava nel campo delle macchine da caffè ed era molto conosciuto in città e stimato -. Se c’è qualcuno lassù, aiuti la sua famiglia a sopportare un dolore così grande. Ciao Paolo Sganappa”.

29 marzo, 2021