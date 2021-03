Montefiascone - Politica - Lo annuncia il commissario locale Andrea Angeli in vista delle elezioni comunali del prossimo autunno

Quinto Ficari

Montefiascone – (m.m.) – “Quinto Ficari delegato alla cultura e al centro storico di Forza Italia”. Lo annuncia con soddisfazione il commissario locale del partito Andrea Angeli.

In vista delle prossime elezioni comunali, che sono slittate a causa della pandemia al prossimo autunno, il partito di Forza Italia sta scaldando i motori e sta predisponendo una squadra per una futura lista elettorale.

Dopo le nomine di Claudio Galeotti, Sante Fabene, Gianluca Vecchio, Simone Domenici, Gianluca Ferri, Roberto Fetoni, Brunella Pascucci e Francesco Scoponi, arriva una new entry: lo storico e scrittore Quinto Ficari.

“Quinto Ficari – annuncia il commissario locale Andrea Angeli – è stato nominato delegato alla cultura e al centro storico di Forza Italia. In vista delle prossime comunali stiamo formando un gruppo forte che sicuramente saprà dare le giuste risposte alla popolazione di Montefiascone. Il gruppo inoltre è in continua crescita e il nostro obiettivo è diventare il primo partito in paese”.

Andrea Angeli

Al momento la squadra di Angeli per competere alla conquista di palazzo Renzi Doria Sciuga è così composta: Claudio Galeotti (rappresentante seniores), Sante Fabene (tecnico e progettista), Gianluca Vecchio (giovani e frazione Mosse), Simone Domenici (turismo e zona Fiordini), Gianluca Ferri (commercio), Roberto Fetoni (sport e Zepponami), Brunella Pascucci (arte e beni culturali), Francesco Scoponi (zona Grazie, sociale e fiera del vino) e Quinto Ficari (cultura e centro storico). Sarà sicuramente della partita anche l’ex assessora e consigliera comunale Rita Chiatti, al momento responsabile del dipartimento ambiente del coordinamento provinciale di Forza Italia.

“Consapevole che probabilmente solo con la cultura si potrà colmare il ritardo di visione e di prospettiva accumulato negli ultimi venti anni a Montefiascone – spiega Quinto Ficari – ho deciso, da indipendente, di accettare la proposta del segretario Angeli che mi ha invitato ad entrare nel gruppo di lavoro della sezione di Forza Italia di Montefiascone con l’incarico di responsabile della cultura e del centro storico.”

Quinto Ficari nella scorsa tornata elettorale ha partecipato nella lista del Movimento cinque stelle ottenendo 338 preferenze, risultando essere il più votato della lista.

“Cercherò – conclude Quinto Ficari – consapevole della responsabilità che mi è stata assegnata, di svolgere al meglio delle mie possibilità questo incarico. Sono fortemente convinto che le iniziative possibili da poter mettere in campo a Montefiascone sono da considerare bene comune al di là degli schieramenti”.

Tra le priorità di Forza Italia e del commissario Andrea Angeli ci sono turismo e agricoltura.

“L’obiettivo per il futuro di Montefiascone – aggiunge Andrea Angeli – sarà quello di creare sinergie con i paesi limitrofi come Bolsena, Orvieto, Viterbo, Bagnoregio per dare un grosso sviluppo turistico al nostro paese. Turismo ed agricoltura saranno i punti cardine della nostra compagine politica per il rilancio di Montefiascone”.

11 marzo, 2021