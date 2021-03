Talete, altra fumata nera

Viterbo - Non c'è ancora l'accordo sull'amministratore unico, assemblea dei soci rinviata al pomeriggio

Viterbo – (g.f.) – Talete, la storia si ripete. Quella recente, in particolare. Oggi i sindaci-soci sono chiamati a scegliere il nuovo amministratore unico, dopo il rifiuto da parte di Biagio Eramo.

Ieri, una riunione del comitato ristretto pareva avere trovato un accordo sul professionista da mettere a capo della società partecipata.

Evidentemente, quello in teoria va bene di martedì, il mercoledì va ponderato con cura.

Così, stamani il comitato ristretto dei sindaci ha preso atto che un accordo ancora non c’era. Nel centrodestra non tutti sono dello stesso parere. Lega in particolare.

L’assemblea vera e propria, prevista per le 11, è iniziata molto più tardi e alle 12,50 è stata sospesa..

Rinviato tutto al pomeriggio alle 16,30.

Stesso copione della volta scorsa, quando nel pomeriggio si trovò l’intesa su Eramo, dopo una lunga sospensione. Chissà come andrà a finire stavolta e soprattutto,.

10 marzo, 2021