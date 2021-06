“La proposta del sindaco di esporre la bandiera arcobaleno nel cortile è offensiva…”

Viterbo - Comune - Erbetti (5 Stelle): "Si vergognano dei diritti" - Ieri manifestazione non autorizzata in piazza contro Arena

di Daniele Camilli

Condividi la notizia:











Viterbo – “Non ho risposto perché la proposta del sindaco Giovanni Arena è semplicemente offensiva. Si vergognano dei diritti”. Massimo Erbetti, ieri mattina s’è presentato sotto Palazzo dei priori in piazza del comune a Viterbo con una quindicina di persone e otto sigle improvvisando una manifestazione all’impronta contro Arena che poco prima aveva proposto, tramite mail, ad Erbetti di esporre la bandiera arcobaleno nel cortile del plebiscito. Poi è arrivata la digos e tutto è rientrato. La manifestazione non era autorizzata e andava sciolta. Cosa che è stata fatta subito e senza alcun problema.

Viterbo – La manifestazione contro il sindaco Arena

Martedì prossimo Erbetti regalerà una bandiera arcobaleno al sindaco. “Così la prossima volta – ha detto il consigliere dei 5 Stelle – già ce l’ha e sceglierà lui dove metterla”.

Viterbo – La manifestazione contro il sindaco Arena

Qualche giorno fa, il no del sindaco alla proposta di Erbetti di esporre la bandiera dalla finestra del comune. Ieri, 26 giugno, in occasione del mese del Pride. Un gesto simbolico di sostegno e vicinanza della città alla comunità Lgbtiqa+.

Viterbo – Massimo Erbetti del Movimento 5 Stelle

Una proposta che “non può essere accolta – ha scritto il primo cittadino nella stessa mail in cui avanzava il cortile ad Erbetti – poiché non rientrante nei casi contemplati dal quadro normativo in materia”.

Viterbo – La manifestazione contro il sindaco Arena

“La proposta del sindaco di mettere la bandiera nel cortile è offensiva. Per questo non ho risposto – ribadisce Erbetti -. Uno che è, come ha detto Arena, per i diritti di tutti, la bandiera l’avrebbe messa nella sede istituzionale, non fuori nel giardino di un cortile dove nessuno la vede. Si vergognano dei diritti. Per questo non ho risposto all’amministrazione. Perché una richiesta del genere non meritava risposta”.

Non tramite mail. Perché poi, alla fine, la risposta c’è stata. In piazza del comune, davanti alla sede del consiglio comunale e all’ufficio del sindaco. “Questa mattina (ieri ndr) – racconta Erbetti – ci siamo sentiti con Elisa Bianchi dell’Usb e Giancarlo Mazza dell’Altro circolo. Gli ho detto subito che questa cosa della bandiera all’interno del cortile non la prendevo nemmeno in considerazione. Anzi, stavo andando in piazza del comune a protestare. Con un lenzuolo, con su scritto: ‘sindaco, se ci ripensa, la bandiera è qua’. E volevo poi lasciagli lì la bandiera”.

Alla fine, a Massimo Erbetti si sono uniti il sindacato Usb, l’Altro circolo, la Rete degli studenti medi, Aucs, Chiara De Carolis del Cesv, Francesco Boscheri dei Giovani democratici, la Casa dei diritti e l’associazione Kyanos di Marta Nori.

Viterbo – La manifestazione contro il sindaco Arena

“Martedì mattina c’è consiglio comunale – ha concluso Erbetti – e porterò al sindaco una bandiera arcobaleno così per la prossima volta già ce l’ha e deciderà lui dove esporla”.

Daniele Camilli

Articoli: “Abbiamo proposto di esporre la bandiera arcobaleno nel cortile ma Erbetti non ci ha risposto…” – Arena: “La città di Viterbo è vicina alla comunità Lgbtiq+” – “Il comune dice no all’esposizione della bandiera arcobaleno”

Condividi la notizia:











27 giugno, 2021