“Dal 4 agosto davanti alla discarica con fascia tricolore e polizia locale”

Rifiuti - Viterbo - Tolleranza zero dal sindaco Arena per eventuali altre proroghe all'immondizia da Roma dopo il ricorso al Tar della capitale

di Giuseppe Ferlicca

Viterbo – “Dal 4 agosto con la fascia tricolore mi piazzo davanti alla discarica”. Giovanni Arena pare deciso.

Il ricorso al Tar da parte della sindaca di Roma Virginia Raggi, contro il commissariamento per l’emergenza rifiuti rischia di trasformarsi nell’ennesima proroga ai provvedimenti che fanno arrivare camion d’immondizia ogni giorno dalla capitale e il sindaco di Viterbo non ci sta.

Alla scadenza dell’ordinanza regionale che impone a Roma d’individuare una discarica di servizio, pena l’arrivo del commissario, scatta l’operazione tolleranza zero. Quella data è il 3 agosto.

“Dopo quel giorno – avverte Arena – il mio atteggiamento cambierà. Se dovesse arrivare un’ulteriore proroga, io andrò con la fascia tricolore ai cancelli della discarica, insieme alla polizia locale. A ogni camion che arriva chiederemo la provenienza, documentazione. Renderemo la vita difficile a chi non vuol comprendere”.

Tutta una serie di verifiche: “Intanto i mezzi resteranno fuori”.

Per il primo cittadino la misura è colma. “Raggi o Zingaretti – prosegue Arena – sindaca o presidente della regione, quello che conta è che risolvano i problemi. Tutto il resto al nostro territorio non interessa.

Siamo pronti a creare difficoltà allo scarico dell’immondizia in discarica. Tutto quello che potremo fare lo faremo.

Nella capitale ci sono tre discariche che almeno nell’emergenza sono riutilizzabili in attesa delle certificazioni per altri luoghi. Il commissario può decidere in tal senso. Facciano qualcosa”.

29 luglio, 2021