La calza più lunga del mondo attraversa la città

Epifania - Viterbo - Oltre 50 metri per 400 chili di peso - Quindici Fiat 500 per trasportarla e più di 100 befane a scortarla

di Daniele Camilli

Viterbo – Cinquantadue metri, 400 chili e 15 Fiat 500 per trasportarla.

Partita la calza della Befana più lunga del mondo. A Viterbo. Da Porta Romana al Pilastro, storico quartiere popolare della città dei Papi.

Organizzatori e protagonisti. Più di cento Befane a scortarla. Poi comune, centro sociale Pilastro, Admo, Avis, 500 Tuscia club e parrocchia del Sacro Cuore. Il tutto con il supporto di Confartigianato e Banca Lazio Nord.

Il percorso è lungo, quasi tre chilometri di strada. Porta Romana, via Garibaldi e via Cavour, le piazze Fontana Grande e del Comune, via Ascenzi e piazza dei Caduti. Poi su per via Cairoli, San Faustino, via Signorelli e infine viale Bruno Buozzi.

Tre le soste previste: piazza del Comune, piazza dei Caduti e piazza San Faustino.

5 gennaio, 2020