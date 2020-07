Le immagini di Daniele Camilli ci dicono quanto accadeva quando stavamo tutti a casa

Il giornale di mezzanotte - Viterbo - Le foto della mostra At home non se ne andranno più dalla memoria - FOTO E VIDEO

di Paolo Manganiello

Viterbo – Chiusi. Ad occhi aperti. Che belle quelle foto per strada. Così semplici da fruire e da godere, così difficili da pensare.

Alcune strade della città, da qualche giorno, custodiscono e offrono una esposizione di fotografie dal titolo “At home”, di Daniele Camilli, un amico acuto e silenzioso. Non c’è bisogno di andarla a visitare. È la mostra stessa che ci guarda. Osserva i passanti, le auto, i motorini.

Le foto si affacciano da enormi finestre lungo le strade principali di Viterbo. Là dove di solito campeggiano manifesti pubblicitari colorati, ridondanti e spesso volgarotti, adesso ci sono immagini essenziali, ritratti e chiaro-scuri che testimoniano ruvidi quanto “non” stava succedendo tra le vie e le strade della nostra città, durante la chiusura forzata causa pandemia.

Testimonianza di un (appena) passato che già non si vuol ricordare. Scrittura, quella di Daniele, con la luce rarefatta di un tempo sospeso che ancora non sembra del tutto trascorso. Gigantografie affisse su supporti enormi, che di solito alterano le vie cittadine con immagini “mordi e fuggi” che devono durare lassi di tempo brevissimi, ma che stavolta si sublimano, ospitando immagini che non se ne andranno più dalla memoria di ognuno e che anzi ne diventeranno paradigma.

Gli sguardi dei ritratti sono di soliti ignoti che però diventano attori del vivere quotidiano: chiusi, alla finestra, per strada, sulla porta di casa, dietro un telo bianchissimo. Sedendo e mirando il lavoro di Camilli, risuona forte l’infinito silenzio dei giorni di “lockdown”. L’inazione tensiva di quegli sguardi o di quei gesti, appena accennati, ci riportano immediatamente a casa (At home), a quei giorni. Parafrasando Wenders il mondo si presentava a colori al tranquillo fotografo, ma la realtà era un’altra: la realtà era in bianco e nero.

Le stradine e le arterie pulsanti della città nascondevano suoni, parole, rituali, nonché istanti di vita/non vissuta che Daniele ha raccolto e rubato più per sé – mi viene da pensare – che per noi. E poi il “bisogno” di condividere tutto questo. Senza parole, senza scritte o spiegazioni: solo chiaro-scuro, solo pieno-vuoto. Volti in primo piano e ritratti, o oggetti, su sfondi indefiniti: sospesi nell’oblio.

“A Viterbo non succede mai niente…”, stavolta quel “niente” coatto ha avuto un testimone oculare che con la sua fotocamera del mestiere sempre in borsa, ha riportato tutto a nuova luce, per strada, proprio dove le immagini sono state raccolte.

Quelle immagini hanno catturato l’autore, si sono offerte al suo occhio e al suo cuore. Nello stesso modo, ma con un’idea tutto sommato originale per Viterbo, Daniele le ha regalate a noi, porgendo bellezza e suggestione, a chi ha la sensibilità di coglierle naturalmente. Grazie. Nient’altro.

Paolo Manganiello

19 luglio, 2020