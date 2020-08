Ricerche di Gioele, ritrovata la testa di un bambino

Caronia - Sarebbe in avanzato stato di decomposizione - Forse trascinata lì da animali selvatici

Caronia – Gioele Mondello, proseguono senza soste le ricerche nelle campagne di Caronia. Anche se il punto di svolta sembra essere stato raggiunto. E l’epilogo dei più drammatici.

Dopo il ritrovamento del “tronco senza arti” compatibile con il corpo di un bimbo di 4 anni, sarebbe stata trovata la testa di un bambino, in avanzato stato di decomposizione, a monte del luogo in cui precedentemente sono stati ritrovati i resti. “Quasi certamente di Gioele”, dicono fonti investigative. Sarebbero stati trovati anche alcuni indumenti. “Sembra che siano del bambino, adesso si aspetta il riconoscimento”, sottolineano le autorità presenti.

I resti del corpo, che per gli investigatori apparterrebbero “al 99% al piccolo”, sono stati ritrovati da uno dei volontari scesi in campo per le ricerche da questa mattina, in risposta all’appello del papà di Gioele, Daniele Mondello. L’uomo, un carabiniere in congedo di 55 anni, avrebbe scoperto i resti a circa 400 metri dal traliccio dove lo scorso 8 agosto è stato trovato il corpo della madre Viviana Parisi.

“Con ogni probabilità il corpo del bambino è stato trascinato qui solo di recente” hanno detto fonti investigative all’Adnkronos, chiarendo che “altrimenti non si spiegherebbe perché il suo corpo sia stato trovato smembrato”. A questo punto, l’ipotesi più accreditata per gli inquirenti è quella che il bambino sia stato trascinato, non si sa se vivo o morto, sino al luogo in cui è stato trovato. Forse da animali selvatici o cani.

Mamma e figlio erano spariti nel nulla lo scorso 3 agosto, dopo un incidente sull’autostrada A20 Messina-Palermo: il corpo di Viviana è stato ritrovato otto giorni dopo.

19 agosto, 2020