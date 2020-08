Il papà di Gioele piange sulla bara che contiene i resti ritrovati

Giallo di Caronia - Sono stati trasportati all'istituto di medicina legale di Messina per l'autopsia - Solo l'esame del dna potrà accertare se si tratta del piccolo

Caronia – La certezza che quei resti ritrovati nella campagna di Caronia siano di Gioele non c’è, anche se tutto fa pensare di sì. Solo l’esame del dna potrà accertarlo. Per questo motivo, i resti rinvenuti oggi sono stati portati all’istituto di medicina legale di Messina per l’autopsia.

La certezza non c’è, appunto, ma Daniele Mondello, papà del piccolo Gioele, alla vista della bara nella quale sono stati inseriti i resti ossei si è abbandonato alla disperazione. È scoppiato a piangere e si è appoggiato senza forze al feretro.

Questa mattina a segnalare i resti umani è stato uno dei volontari che da giorni affiancano vigili del fuoco, forestali e poliziotti nella ricerca del bambino di 4 anni di cui si sono perse le tracce lo scorso 3 agosto insieme alla madre Viviana Parisi. La dj, 42 anni, è stata trovata cadavere cinque giorni dopo.

L’uomo, un 55enne di Capo d’Orlando, è un carabiniere in congedo: sarebbe stato lui a ritrovare resti ossei e una maglietta rossa. Il posto, coperto da rovi e arbusti si trova a circa 200 metri dall’autostrada e a circa 700 dal punto in cui è stato trovato il corpo di Viviana Parisi, ai piedi di un traliccio della rete elettrica.

Sul posto il procuratore capo di Patti Angelo Cavallo, polizia, vigili del fuoco e forestale, insieme ad una geologa e al medico legale Elvira Spagnolo, giunto poco dopo le 13. Fonti investigative parlano del ritrovamento del “busto di un bambino totalmente irriconoscibile”. Per questo servirà l’esame del dna per determinare con certezza l’identità della piccola vittima.

“Hanno trovato qualcosa ma non sappiamo cosa. Siamo qui in attesa di capire”. Aveva detto poco prima di mezzogiorno Mariella Mondello, la zia del piccolo Gioele che si trova nella zona nella zona battuta dalle ricerche. Con lei c’è anche il fratello, Daniele Mondello, il papà di Gioele.

Del bambino e della madre si erano perse le tracce lo scorso 3 agosto, dopo un incidente sull’autostrada A20 Messina-Palermo.

19 agosto, 2020