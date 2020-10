Arriva il rimpasto, ma è minimal…

Viterbo - Comune - Nervi tesi in maggioranza - Chi si aspettava grossi cambiamenti in giunta dovrà ancora aspettare e sperare

Viterbo – (g.f.) – Amministrazione Arena a una svolta? Lo scontro nel centrodestra, che ha visto contrapposti i partiti di maggioranza, potrà finalmente placarsi? Improbabile.

Il sindaco ha provveduto a effettuare il tanto atteso rimpasto di giunta, che finalmente rimetterà pace tra le varie anime di una coalizione piuttosto litigiosa. Proprio quello che serviva.

Assessori ritenuti non all’altezza, lamentele continue fra le varie anime dell’alleanza. Adesso sarà tutto ampiamente superato. Grazie al decreto firmato soltanto alcuni giorni fa.

L’assessore Elpidio Micci (Forza Italia) passa dall’avere servizi pubblici per gli ex comuni, pubblica istruzione, trasporto pubblico e servizi cimiteriali, a occuparsi di lavori pubblici per gli ex comuni, pubblica istruzione, trasporto scolastico, servizi cimiteriali.

Quando si dice, la soluzione era proprio facile. Tutti questi litigi nel centrodestra solo per i servizi. Che Micci perde.

Cambiamento epocale, destinato ad altrettanto epocali conseguenze.

In realtà non è proprio così, ma vista l’aria che tira a palazzo dei Priori, chiedere di più è chiedere troppo.

Di politico in questo micro cambiamento c’è ben poco. La ragione per cui Micci subisce la leggera “retrocessione” è più tecnica che altro, per “assicurare un maggiore coordinamento tra gli assessori e le strutture amministrative corrispondenti”. Così riporta il provvedimento.

Con buona pace per gli ingranaggi che in comune non girano. A differenza di altre cose, che invece girano eccome…

20 ottobre, 2020