Viterbo - Sta per partire Maverick enterprise per cercare di rintracciare il 71enne che ha fatto perdere le sue tracce dopo essersi allontanato da Villa Immacolata - FOTO e VIDEO

Viterbo – (e.c.) – Drone in azione per le ricerche di Giuseppe Maravigna.

Sta per partire Maverick enterprise, il drone che verrà utilizzato dai vigili del fuoco per cercare di rintracciare il 71enne che ha fatto perdere le sue tracce da sabato sera dopo essersi allontanato da Villa Immacolata.

Ha un’autonomia di 30 minuti circa, ha telecamere ad infrarossi che sono, quindi, utili anche di notte, e rilevatore termico. In più c’è la possibilità di installare un piccolo altoparlante per poter comunicare con la persona in questione nel caso di un ritrovamento.

I vigili del fuoco ne hanno a disposizione due, uno più piccolo e versatile che sarà il primo a partire.

Se necessario verrà attivato anche il secondo, più grande, in supporto del primo.

Al campo, nel frattempo, proseguono senza sosta i lavori di ricerca per cercare di lottare contro il tempo e ritrovare Giuseppe Maravigna.

Il 71enne di Tarquinia, al momento dell’allontanamento, indossava un maglione grigio e pantaloni della tuta neri con strisce bianche laterali.

2 dicembre, 2020