Fermata alta velocità e parcheggio riqualificato a Orte

Ferrovia - L'annuncio dell'ad Fs Battisti

di Giuseppe Ferlicca

Viterbo – Alta velocità a Orte e parcheggio riqualificato. L’amministratore delegato Ferrovie dello Stato Gianfranco Battisti annuncia il tanto atteso arrivo del Frecciarossa nella stazione viterbese e deve essere cosciente di quanto sia atteso, se è vero che la definisce: “Anticipazione unica”.

I dettagli arriveranno. Conferenza stampa ad hoc. Ma intanto c’è la notizia e arriva all’incontro voluto dalla regione, Cantieri nel Lazio, investimenti per la ripresa.

“Una nuova fermata a Orte dell’Alta velocità – spiega Battisti – riqualificheremo il parcheggio, creando una connessione con l’alta velocità”. E visto che siamo in corsa, c’è un altro progetto di cui l’ad Fs annuncia la partenza: “Il raddoppio della Roma – Viterbo”. Quello da 500 milioni che da Cesano si ferma però a Bracciano.

“Sulla Roma – Viterbo – prosegue Battisti – lo scorso anno abbiamo già investito 30 milioni in tecnologia”. Quindi 18 nuovi convogli più gli altri 20 sulla Roma Lido. Cento milioni di euro previsti, già a gara per i primi 11.

Le iniziative presentate sono molte, c’è tanto Lazio e un po’ di Tuscia, a partire dal completamento della Trasversale.

Sul fronte rotaie qualcosa si muove e in alta velocità.

La Tuscia in qualche modo se lo aspettava di vedere arrivare a Orte, il cui bacino comprende non solo il Lazio Nord ma parte dell’Umbria, qualche treno in stazione, quando solo pochi mesi fa è stato invece annunciato un il progetto che interessa la zona sud del Lazio, il frusinate, con tanto di stazione dedicata da costruire.

Adesso, la prossima fermata è Orte.

Giuseppe Ferlicca

23 febbraio, 2021