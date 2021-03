Arresti Tosini-Lozza, bloccato iter discarica Monte Carnevale

Regione Lazio - Corruzione e concussione - Sospesa conferenza servizi per rilascio delle autorizzazioni

Vetralla – Arresti di Flaminia Tosini e Valter Lozza, sulla discarica Monte Carnevale la Regione si prende una pausa. È stata sospesa la conferenza dei servizi in programma oggi.

Bloccato l’iter amministrativo per il rilascio dell’Aia che, viene rilevato, “è ancora in una fase preliminare” e quindi viene sospeso “in attesa di verifica di tutta la documentazione”.“

E’ la prima conseguenza concreta scaturita dagli arresti per corruzione e concussione della dirigente regionale viterbese e dell’imprenditore dei rifiuti.

“In merito alla procedura amministrativa riguardante l’impianto di smaltimento rifiuti di Monte Carnevale – si legge in una nota diramata dall’ente governato da Nicola Zingaretti – la Regione ha sospeso in autotutela la prima riunione della conferenza dei servizi”.

Si tratta, per l’appunto, del procedimento amministrativo necessario al rilascio dell’Autorizzazione integrata ambientale.

Se l’iter non riparte però la partita è chiusa. Senza autorizzazione integrata ambientale, l’ex cava di Monte Carnevale, non può essere utilizzata per ospitare i rifiuti solidi urbani di Roma Capitale.

