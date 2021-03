“Il sindaco riassegni le deleghe di Tosini”

Vetralla - La richiesta della consigliera Lorena Ciucci

Vetralla – Riceviamo e pubblichiamo – Notizia di questi giorni è il provvedimento giudiziario che ha raggiunto la vicesindaca di Vetralla Flaminia Tosini.

Vetralla – Lorena Ciucci, consigliera comunale

Rimanendo fermo il principio costituzionale “l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva”, e al di là della persona, rimane il fatto che all’interno dell’amministrazione comunale ha un ruolo non di poco valore.

Chiedo pertanto che il sindaco, in attesa che la giustizia faccia il suo corso e chiarisca tutte le circostanze, riassegni le deleghe di Tosini e nomini un nuovo vicesindaco, essendo di fatto impossibilitata a portare avanti questi compiti.

Ci sono davanti a noi ancora svariati mesi prima delle elezioni (posticipate ad autunno) e c’è l’importante servizio della differenziata appena avviato che va curato. Non facciamo rimanere sede vacante l’ambiente e i rifiuti più di quanto, in questi anni, a livello organizzativo, non siano già stati.

Lorena Ciucci

Consigliera comunale

18 marzo, 2021