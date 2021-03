“Nessun evento sismico associato ai boati”

Orte - La relazione ufficiale dell'Ingv trasmessa ieri al comune esclude che si siano verificati terremoti - Sopralluogo del sindaco Giuliani nella zona delle terme per un possibile sinkhole

di Alessandro Castellani

Condividi la notizia:











Orte – “La rete sismica nazionale dell’Ingv non ha rilevato eventi sismici in corrispondenza delle date di occorrenza del fenomeno” dei boati a Orte. È questo, forse, il passaggio saliente della relazione trasmessa ieri dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia al comune di Orte.

I primi risultati degli accertamenti effettuati, quindi, farebbero escludere la possibilità che i boati avvertiti negli ultimi giorni dalla popolazione ortana in varie zone della città (l’ultimo in ordine temporale ieri mattina a Caldare, vicino allo svincolo dell’autostrada) siano causati da terremoti.

Negli orari corrispondenti alle varie segnalazioni dei boati, l’Ingv ha registrato solo in un’occasione un evento sismico: una piccola scossa, di magnitudo inferiore a 2, rilevata a circa 30 chilometri di distanza da Orte il 5 marzo alle 20, cioè un’ora dopo il boato avvertito a Petignano. Ma l’istituto di geofisica ritiene che i due episodi non siano associabili.

Il fenomeno di Orte viene definito “complesso” perché “inerente a una dinamica ipogea che non ha alcuna evidenza in superficie che possa circoscrivere le aree di attenzione e di rischio”.

Attualmente, comunque, le indagini sembrano concentrarsi sulla possibilità di sviluppo di sinkhole, cioè sprofondamenti improvvisi del terreno.

“I tecnici dell’Ingv effettueranno delle prospezioni di conducibilità elettrica, un sistema che permetterà di creare una tomografia assiale del terreno per evidenziare la presenza di deformazioni” spiega Massimo Paccosi, dirigente dell’ufficio lavori pubblici del comune di Orte.

“Le analisi si concentreranno nella zona di Petignano – aggiunge il dirigente – dove c’è un terreno pianeggiante e vergine. Nelle aree pavimentate, come il centro storico, non è possibile effettuare questo tipo di accertamenti”.

Paccosi spiega anche che “lo studio scientifico sui sinkhole è relativamente recente, per cui la rete di rilevazione e mappatura è meno sviluppata rispetto a quella di altri fenomeni come per i terremoti. E anche l’associazione dei boati avvertiti a Orte al sinkhole, al momento, rimane solo un’ipotesi”.

A destare l’attenzione degli esperti e del sindaco Angelo Giuliani, che anche ieri ha effettuato un sopralluogo insieme al vicesindaco Daniele Proietti e all’assessora all’Ambiente Valeria D’Ubaldo, sono alcune deformazioni del terreno segnalate nella zona di Vagno, vicino alle terme.

Secondo i residenti, le buche, ampie qualche metro e profonde circa 2o centimetri, si sarebbero formate gradualmente negli ultimi mesi senza nessun intervento artificiale.

Situazione simile nel vicino fosso dei Tre ponti, un canale di scolo che dalle terme finisce nel Tevere dove, secondo alcune segnalazioni, negli scorsi giorni si sarebbe formata una nuova cavità. E proprio a pochi metri dal confine col centro logistico di munizionamento e armamento dell’aeronautica.

Giuliani ha anche richiesto al prefetto di Viterbo l’apertura di un tavolo tecnico inter-istituzionale “per assicurare un’efficace ed efficiente prevenzione di eventi dannosi”.

Alessandro Castellani

Articoli: Ancora un boato a Orte – Allarme boati – Ingv, vigili del fuoco e protezione civile a colloquio col sindaco – Petignano, dopo il boato segnalate crepe sull’asfalto – Comune di Orte: “I boati potrebbero essere micro scosse di terremoto” –Giuliani: “Boati a Orte, servono indagini urgenti e approfondite” – Nuovo allarme boato a Orte – Boati e tremori dal sottosuolo, indagano i vigili del fuoco – Vigili del fuoco: “I boati non sono dovuti a crolli di fabbricati sulla rupe”

Condividi la notizia:











12 marzo, 2021