“La nostra calza della befana rimarrà sempre unica, anche di fronte a possibili concorrenti”

Viterbo - Luciano Barozzi, ideatore della manifestazione e presidente del centro sociale Pilastro

di Daniele Camilli

di Daniele Camilli

Viterbo – “La nostra calza rimarrà sempre unica, anche di fronte a possibili concorrenti. Prima di tutto perché è durata 20 anni e tutti gli altri che ci hanno provato più di un anno non hanno fatto. Poi non importa quanto è lunga. Ciò che conta è la solidarietà di cui si è fatta portavoce”.

Vent’anni fa la prima edizione. Vent’anni dopo Luciano Barozzi, ideatore della calza e presidente del centro sociale Pilastro, non teme concorrenti. Nemmeno Pietramelara, piccolo comune di 5mila abitanti in provincia di Caserta, che punta ad arrivare a più di 80 metri di lunghezza.

A Viterbo, invece, la calza della befana più lunga del mondo, andata in scena ieri pomeriggio lungo le principali vie del centro storico, conta ancora 52 metri, 15 Fiat 500 per trasportarla. Con 110 befane al seguito. La calza della solidarietà, come ha sottolineato Barozzi. Ogni anno, infatti, il passaggio è associato alla vendita delle calze, a 2 euro e 50 ciascuna, il cui ricavato viene destinato ad un’associazione di volontariato scelta dagli organizzatori. Quest’anno il tutto verrà devoluto alle associazioni che si occupano di ragazzi e ragazze down.

Una festa entrata ormai nel novero delle tradizioni cittadine. Un punto di riferimento che apre al nuovo anno. Attorno, famiglie e bambini. In attesa delle caramelle. Un piccolo antipasto prima della calza, e dei regali, che molti di loro troveranno accanto al camino di casa o ai piedi del letto questa mattina.

“Una giornata meravigliosa – ha detto il sindaco di Viterbo Giovanni Arena -. Tantissimi i turisti che hanno partecipato. Al di là di ogni aspettativa. Adesso pensiamo alla fine delle festività quando cominceremo ad affrontare i problemi della città, che sono tanti. Proverò a risolverli. L’impegno c’è. Speriamo che il risultato finale sia all’altezza delle aspettative”.

Ad organizzare la manifestazione sono il comune di Viterbo, il centro sociale Pilastro, l’Admo, l’Avis, 500 Tuscia club e la parrocchia del Sacro Cuore. Il tutto con il supporto di Confartigianato e Banca Lazio Nord.

Accanto al sindaco, seduto all’interno di una delle cinquecento, c’è anche Giovanna Sapio. Ha 103 anni, e la manifestazione di ieri proprio non se l’è voluta perdere. “Un evento bellissimo per Viterbo – ha detto – non potevo non esserci”. Com’era la befana ai suoi tempi? “Non era così – risponde Sapio -. Non c’erano né feste, né niente”.

Assieme al primo cittadino, per strada, ci sono anche l’assessora alle politiche sociali Antonella Sberna, l’assessore alla cultura Marco De Carolis e l’assessora allo sviluppo economico Alessia Mancini. “Un’iniziativa importante di solidarietà – ha commentato Sberna – che coinvolge grandi e bambini, e che vedrà sempre l’amministrazione al fianco. Un’occasione unica per fare festa e al tempo stesso fare del bene.

Tre chilometri di strada. Porta Romana, via Garibaldi e via Cavour, le piazze Fontana Grande e del Comune, via Ascenzi e piazza dei Caduti. Poi su per via Cairoli, San Faustino, via Signorelli e infine viale Bruno Buozzi al Pilastro. Fino ad arrivare alla chiesa del Sacro Cuore. Tre le soste previste. Piazza del Comune, piazza dei Caduti e piazza San Faustino.

“Sono ormai una befana veterana – conclude infine la scrittrice Rosanna De Marchi – tantissimi gli anni che partecipo. La nostra è innanzitutto la calza della solidarietà. Una scelta d’amore. Per chi ne ha bisogno, e per la città in cui viviamo”.

6 gennaio, 2020