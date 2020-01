Tribunale - Vittima un imprenditore caduto nella trappola di una banda composta da quattro uomini e due donne - L'uomo è stato filmato mentre faceva sesso con una ventenne

Soriano nel Cimino – (sil.co.) – Ricatto a luci rosse, assolta la seduttrice e condannati i tre complici.

“Lei si è fatta trovare nuda”, ha raccontato durante il processo la vittima, un imprenditore settantenne di Soriano nel Cimino. Nell’estate del 2009 fu filmato mentre faceva sesso con una ventenne e ricattato: “Se non vuoi che tua moglie sappia cosa fai, dacci quindicimila euro”.

Giovedì pomeriggio, a distanza di quasi undici anni, il giudice Silvia Mattei ha condannato per estorsione tre dei quattro dei sei componenti della banda ancora sotto processo.

L’unica ad essere stata assolta è stata una trentenne d’origine romena (difesa dall’avvocato Franco Taurchini). Sono state invece inflitte pene di tre anni a uno degli uomini coinvolti (difeso da Luigi Mancini) e di tre anni e quattro mesi, sempre per estorsione, agli altri due (difesi dall’avvocato Fabrizio Ballarini), per i quali è stato dichiarato estinto per prescrizione il reato di tentata estorsione. I legali hanno già preannunciato appello.

Gli altri due imputati, un uomo e una donna, erano rimasti fuori dal processo dopo la condanna a quattro anni con lo sconto di un terzo della pena dell’abbreviato davanti al gup.

la vittima, dopo avere venduto una vettura a una ventenne romena, si recò, su sua richiesta, a casa della ragazza per portarle alcuni documenti.

Il ricatto sarebbe stato frutto di un piano premeditato. “Quando sono entrato lei era completamente nuda”, ha detto l’uomo, che non avrebbe resistito alla tentazione. Gli è costato caro. Nell’abitazione ci sarebbe stato un complice che lo ha ripreso con una telecamera, dopo di che gli uomini della banda lo avrebbero minacciato di rivelare tutto alla moglie, se non avesse pagato.

Due le donne coinvolte. Lola e Lili, come si chiamavano tra loro al telefono, usando dei vezzeggiativi, intercettate dai carabinieri del maresciallo Paolo Lonero, comandante della stazione di Soriano nel Cimino.

“Il vecchio che fine ha fatto?”, avrebbero detto della vittima, parlando tra loro, una in Italia e l’altra in vacanza in Romania. Per l’accusa non c’è dubbio che parlassero dell’imprenditore, che proprio in quei giorni veniva pressato dai complici perché si decidesse a pagare. Invece li ha denunciati.

