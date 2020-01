Vede i ladri uscire dalla finestra di casa, carabiniere preso a sprangate in testa

Rapina a Oriolo Romano - Bottino da 600 euro - Indagano i militari del nucleo investigativo

Oriolo Romano – (raff.stro.) – Carabiniere vede i ladri uscire dalla finestra di casa e viene preso a sprangate in testa.

Furto degenerato in rapina mercoledì sera a Oriolo Romano, esattamente 24 ore dopo il colpo con aggressione messo a segno a Vejano ai danni di una poliziotta. Anche in questo caso la vittima è un appartenete alle forze dell’ordine: un appuntato scelto dell’arma che, rientrando in casa, ha sorpreso due malviventi scavalcare la finestra che dà sul giardino dopo aver messo a segno un furto nell’abitazione.

I ladri sono entrati in azione intorno alle 19 in via delle Cerase, poco distante dalla piazza principale del paese. Il carabiniere, un 38enne libero dal servizio ma in forze alla compagnia di Bracciano, ha inseguito nel tentativo di bloccarlo uno dei malviventi. Ma quest’ultimo lo ha colpito in testa con una spranga e si è dato alla fuga.

La coppia, che ha agito a volto coperto, è scappata a bordo di una Fiat 500L di colore bianco in direzione Roma. Delle indagini, coordinate dalla procura, se ne stanno occupando i carabinieri del nucleo investigativo di Viterbo. Al momento, procedono separatamente da quelle sulla rapina a Vejano. Ma la collaborazione e lo scambio di informazioni tra arma e polizia è continuo. Non è escluso che si tratti della stessa coppia di malviventi, o di appartenenti al medesimo gruppo di ladri, vista la zona dei furti (Oriolo e Vejano distano circa 8 chilometri), l’orario in cui sono entrati in azione e la violenza utilizzata.

Il bottino, consistito prevalentemente in oggetti d’oro, è stato di circa 600 euro. La vittima, portata al pronto soccorso dell’ospedale di Bracciano, ne avrà per sette giorni.

10 gennaio, 2020