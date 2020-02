“Chemical city, la bonifica è stata completa ed efficace?”

Ronciglione - Interrogazione del senatore Francesco Battistoni (FI) al ministro della difesa Lorenzo Guerini dopo l'articolo di Tusciaweb

Condividi la notizia:











Ronciglione – Riceviamo e pubblichiamo – Ho presentato questo pomeriggio un’interrogazione al ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, in merito alla situazione incresciosa in cui versa l’ex magazzino materiali per la difesa nucleare, batteriologica, chimica (Nbc) di Ronciglione. Luogo in cui, alle porte della seconda guerra mondiale, venivano preparate alcune tipologie di armi chimiche.

Il sito è stato dismesso nel dopoguerra, dichiarato “bene dismissibile” dal ministero della Difesa nel 2007, e sottoposto a due opere di bonifica: la prima negli anni ’90 e la seconda, realizzata in due fasi, è partita nel 2012 e si è conclusa nel luglio del 2015.

A tal proposito, risulta anomala la possibilità di accesso incontrollato da parte dei cittadini, segno evidente che la recinzione e le barriere d’ingresso versano in uno stato di fatiscenza più che comprovata dai reportage fotografici che, sia in via pubblica che in via privata, ho avuto modo di vedere.

Pertanto ho chiesto al ministro Guerini a che punto è l’alienazione del bene, se sono pervenute offerte e di quale entità. Se, considerate le immagini che evidenziano la presenza di materiali di dubbia provenienza abbandonati cielo-terra all’interno dell’area, la bonifica è stata realizzata in maniera completa ed efficace. E se, soprattutto, il ministero ha previso una riqualificazione dell’area e un rafforzamento delle barriere di accesso.

Francesco Battistoni

Senatore di Forza Italia

Condividi la notizia:











5 febbraio, 2020