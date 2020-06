“Sammartinese strada maledetta, in poco tempo ci sono morti due cari amici”

Viterbo - Comune - Andrea Micci (Lega) in apertura di consiglio ricorda il 21enne Raffaele Trua e Patrice Tiekone vittime d'incidenti mortali e chiede al sindaco Arena d'intervenire per mettere in sicurezza l'arteria

di Giuseppe Ferlicca

Viterbo – “Una strada maledetta, in pochi mesi hanno perso la vita due miei cari amici”. Andrea Micci conosceva molto bene Raffaele Trua, il 21enne scomparso nell’incidente sulla Sammartinese. Così come Patrice Tiekone, 40 anni vittima a gennaio di un altro incidente.

In apertura di consiglio comunale, Micci, capogruppo della Lega, prende la parola per chiedere al sindaco Arena, a nome del suo partito e di Fondazione, un intervento presso la provincia, competente per l’arteria che collega Viterbo a San Martino al Cimino.

“Un appello che riguarda strada Sammartinese – spiega Micci – che diventa via Umbria e che conosciamo come strada provinciale 9. Una strada maledetta.

Negli ultimi mesi, due incidenti gravissimi. Hanno perso la vita due miei cari amici, Patrice e qualche giorno fa Raffaele, persone che porterò sempre nel cuore”.

Micci vuole conoscere lo stato della via. “In che condizioni è la strada – continua Micci – da mettere in sicurezza quanto prima. Oltre attappare buche o avvallamenti, ma anche altre iniziative per renderla sicura”.

Micci la chiama maledetta, non a caso. “Negli anni si sono verificati diversi incidenti, coinvolgendo molti concittadini. C’è il viale alberato, assistiamo al parcheggio selvaggio è una via particolare.

Benvengano interventi postumi, ma fanno arrabbiare ancora di più, perché vuol dire che in qualche modo certi eventi si potrebbero evitare.

Chiedo al sindaco d’intervenire presso la provincia per la messa in sicurezza”.

Un minuto di silenzio, l’intervento di alcuni consiglieri, di vicinanza alla famiglia per la perdita. Mentre Lina delle Monache (Obiettivo comune) che è anche consigliera provinciale, anticipa l’avvio di lavori da parte di palazzo Gentili, con la strada sistemata entro settembre.

“È un dolore tremendo – spiega il sindaco Arena – sono vicino alla famiglia.

Anche io mi sono preoccupato per la strada. Stamani ho sentito il presidente Pietro Nocchi, mi ha assicurato subito una sistemazione provvisoria e poi l’avvio di lavoro su 2 chilometri e mezzo di Sammartinese”.

30 giugno, 2020