Amministrazione Arena sull’orlo di una crisi… di nervi

Viterbo - Comune - Si ridimensiona lo scontro fra i partiti di maggioranza ma la tensione non cala in vista dei prossimi impegni

di Giuseppe Ferlicca

Viterbo – Più che crisi politica, è una crisi di nervi. In comune, il triplice scontro fra Fratelli d’Italia, Fondazione e Lega, con Forza Italia spettatrice o quasi, pare destinato a chiudersi in modo repentino, così come si è aperto.

Si chiude, ma non si archivia. Incomprensioni, diffidenze non si superano in un giorno e forse non si superano proprio.

Sta di fatto, che l’incontro con il sindaco Giovanni Arena pare essere servito, sabato mattina, a mettere da una parte le incomprensioni.

Seguiranno aggiustamenti di tipo amministrativo. Le cose da fare. Quelle reclamate dai quattro capigruppo e quelle per cui in teoria un’amministrazione è chiamata a governare la città.

Qualche assestamento sul fronte dei dirigenti e se non dovesse bastare, si passerà a un rimpasto in giunta.

I quattro gruppi sostanzialmente hanno rinnovato la fiducia all’amministrazione comunale guidata da Giovanni Arena. Fiducia condizionata alle scelte da prendere.

Nelle scorse settimane, le diverse vedute su piscina, Estate viterbese, uffici comunali ancora chiusi, ma a anche altri interventi hanno provocato fratture nel centrodestra. Non si ricompongono in poche ore.

Perché dietro c’è la politica e una convivenza difficile tra i vari gruppi, al di là delle dichiarazioni di facciata. Se si somma pure una certa inesperienza all’insoddisfazione nel vedere programmi e progetti non realizzati, il gioco è fatto.

Dopo gli screzi, sono state promesse falciature e asfaltature per tutti. Basteranno?

Nei prossimi giorni il consiglio comunale è chiamato ad approvare provvedimenti discussi, come l’affidamento in gestione della piscina. Sarà un bel banco di prova.

Giuseppe Ferlicca

20 luglio, 2020