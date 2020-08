Gioele, lo sfogo del padre: “Trovato in 5 ore da un volontario, ho dubbi sulle ricerche”

Caronia - "La mia non vuole essere una polemica, ma la semplice considerazione di un marito e padre distrutto per la perdita della propria famiglia"

Condividi la notizia:











Caronia – “Nonostante il dramma che mi ha travolto, trovo doveroso ringraziare quanti mi hanno aiutato”.

E’ ad un post su Facebook che Daniele Mondello affida tutta la sua riconoscenza per quanti in questi giorni lo hanno affiancato nelle ricerche di suo figlio Gioele e sua moglie Viviana. Scomparsi entrambi dopo un incidente sull’autostrada Palermo-Messina lo scorso 3 agosto, sono stati ritrovati senza vita nelle campagne vicino Caronia a giorni di distanza. Per il piccolo Gioele, 4 anni appena, occorrerà attendere i risultati dell’esame del dna: resti di un bambino compatibili con la sua età sono stati individuati ieri da uno dei volontari scesi in campo per le ricerche. “Al 99% è lui” hanno spiegato gli inquirenti, ma solo esami di laboratorio ne potranno dare certezza.

“Dedico un ringraziamento particolare al signore che ha trovato mio figlio – scrive ancora Daniele Mondello, sollevando dei dubbi sui metodi di ricerca – Se non ci foste stati voi, chissà se e quando lo avremmo ritrovato. Cinque ore di lavoro di un volontario rispetto a 15 giorni di 70 uomini esperti, mi fanno sorgere dei dubbi oggettivi sui metodi adottati per le ricerche. La mia non vuole essere una polemica, ma la semplice considerazione di un marito e padre distrutto per la perdita della propria famiglia. Viviana e Gioele vi ringraziano ed io vi mando un abbraccio enorme, siete stati grandi!”.

Accanto al post, una foto di famiglia con mamma Viviana, papà Daniele e il piccolo Gioele abbracciati.

Articoli: Il papà di Gioele piange sulla bara che contiene i resti ritrovati – Ricerche di Gioele, ritrovata la testa di un bambino – “Ritrovati i resti di un bambino, al 99% sono di Gioele” – Giallo di Caronia, centinaia di volontari in campo per cercare il piccolo Gioele – “Dopo l’incidente Gioele era vivo e in braccio alla mamma” – Viviana e Gioele aggrediti dai cani, l’ultima ipotesi degli inquirenti – Morte Viviana Parisi, autopsia non chiarisce la causa – Ritrovato il corpo di Viviana Parisi, continuano le ricerche per rintracciare il figlio – Trovato il corpo di una donna durante le ricerche della mamma scomparsa nel nulla insieme al figlio – Dopo un incidente sparisce nel nulla con il figlio di 4 anni

Condividi la notizia:











20 agosto, 2020