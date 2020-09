“Il 14 settembre le scuole molto probabilmente non apriranno”

Viterbo - Il sindaco Giovanni Arena dopo il sopralluogo negli istituti comprensivi di questa mattina

di Daniele Camilli

Viterbo – Scuole Viterbo, molto probabilmente nella città dei papi l’inizio del nuovo anno scolastico verrà spostato dal 14 al 24 settembre. Queste sono le intenzioni del sindaco Giovanni Arena che ha anticipato a questa mattina il giro degli istituti di competenza comunale per stabilire in via definitiva se ci sono o meno le condizioni per aprire lunedì, come ha deciso il ministero, oppure spostare tutto a dopo il referendum costituzionale del 20 e 21 settembre che, fra l’altro, vedrà coinvolte diverse scuole del capoluogo come seggi elettorali.

“Questa mattina – ha detto Giovanni Arena – ho fatto un sopralluogo nelle scuole dell’Ellera, alla Fantappie e in via Cattaneo. Tutti istituti comprensivi. L’ipotesi, considerando la situazione in cui si trovano, è quella dei spostare l’apertura degli istituti della città di Viterbo a dopo il referendum costituzionale, cioè il 24 settembre. E molto probabilmente sarà così.Le problematiche sono ancora molte e molto difficilmente troveranno soluzione per il 14 settembre. Manca il personale, mancano le mascherine, mancano i banchi, mancano insomma le condizioni per poter procedere ad un’apertura in sicurezza”.

La decisione ufficiale nel pomeriggio, appena il quadro sarà chiaro e definitivo.

Daniele Camilli

11 settembre, 2020