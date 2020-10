Spaccia eroina dai domiciliari, scatta il carcere per il pusher del Pilastro

Viterbo - Disposto dal giudice l'aggravamento della misura - In un mese gli sono stati sequestrati 25 grammi di droga

Viterbo – (sil.co.) – In carcere a Frosinone il pusher del Pilastro.

Il giudice Gaetano Mautone ha disposto l’aggravamento della misura in seguito al secondo arresto nel giro di un mese dell’incorreggibile 37enne, sorpreso a spacciare mentre si trovava agli arresti domiciliari nella sua abitazione di via Domenico Corvi al Pilastro, dove il continuo via vai di assuntori non è passato inosservato,

L’ultimo arresto risale al 13 ottobre quando, nel pomeriggio, è stato bloccato dai carabinieri subito dopo avere ceduto una dose di eroina a una ragazzina viterbese.

Nell’abitazione i militari del Norm hanno sequestrato tre ovuli di eroina, per un totale di circa 15 grammi di sostanza stupefacente. Difeso dall’avvocato Edoardo Manni, il 37enne è comparso davanti al giudice Giacomo Autizi, che ha disposto nuovamente i domiciliari.

“I carabinieri del Norm – si legge in una nota dell’arma – oltre ad arrestarlo avevano chiesto alla procura di Viterbo di proporlo per l’aggravamento della misura custodiale al tribunale, vista l’inefficacia della misura in corso e il tribunale, convenendo con le richieste, ha emesso la misura di arresto in carcere, eseguita dagli stessi carabinieri, per porre fine alle azioni di spaccio”.

Dall’inizio di settembre gli sono stati sequestrati complessivamente circa 25 grammi di eroina.

Nel frattempo l’uomo sarebbe dovuto comparire venerdì scorso davanti al giudice Mautone per il prosieguo della direttissima, in seguito al precedente arresto, quello dei primi di settembre, motivo per cui dopo la convalida gli erano stati concessi i domiciliari e motivo per cui, alla luce del prosieguo, è stato disposto l’aggravamento della misura con il trasferimento in carcere dell’imputato.

Sempre i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile lo avevano fermato nel piazzale di un ristorante, sorprendendolo mentre cedeva eroina a un assuntore. Ed era già la terza volta in pochi mesi.

All’interno del suo appartamento, abilmente celati, i militari hanno rinvenuto circa 9 grammi di eroina e 2 grammi di hashish, suddivisi in dosi, pronte per la vendita sulla piazza di spaccio.

Decine, secondo l’accusa, le cessioni di eroina ad opera dell’uomo. Titolare del fascicolo la pm Chiara Capezzuto.

28 ottobre, 2020