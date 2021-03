Salvatore Genova amministratore unico Talete

Viterbo - Dopo lunga discussione l'assemblea dei sindaci ha scelto la dirigenza della società idrica

di Giuseppe Ferlicca

Viterbo – Salvatore Genova amministratore unico di Talete.

Dopo lunga e complessa discussione, l’assemblea dei sindaci Talete ha trovato il nome per il successore del presidente Andrea Bossola, dopo il rifiuto da parte di Biagio Eramo, scelto una decina di giorni fa come amministratore.

Genova, 46 anni, ingegnere siciliano ma a Roma da tempo, con laurea in ingegneria chimica a indirizzo ambientale, è stato scelto tra una rosa di candidati pervenuti dopo il forfait a sorpresa di Eramo.

Una decisione non facile, quella dei soci-sindaci. In mattinata la riunione è stato necessario aggiornarla alle 16,30.

L’intesa raggiunta con difficoltà martedì pomeriggio tra i comuni, in mattinata è stata rimessa in discussione. C’è voluta una lunga pausa pranzo per trovare la quadra.

La Lega aveva sollevato perplessità, atteggiamento trasformato poi in astensione. Quello di Genova è un lungo curriculum, con particolare attenzione alla gestione dei sistema di raccolta rifiuti.

A Viterbo si occuperà di acqua.

10 marzo, 2021