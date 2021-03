Talete, l’amministratore unico Genova ha detto sì…

Viterbo - L'ingegnere indicato martedì dai soci-sindaci ha accettato l'incarico

Viterbo – (g.f.) – Salvatore Genova ha detto sì. Talete ha il suo amministratore unico. L’ingegnere, indicato martedì dai soci-sindaci ha accettato l’incarico.

Normalmente questa non sarebbe una notizia, ma visto il precedente lo è diventato.

Biagio Eramo, dopo il via libera sul suo nome, ci ha pensato qualche giorno e poi ha declinato. Ecco perché, l’altro giorno, non appena scelto il nuovo amministratore, si è generata una sorta di suspance tra i primi cittadini che lo hanno scelto. Fino a ieri mattina, quando è arrivato l’ok da parte dell’ingegnere 46enne di origini siciliane. La prossima settimana è atteso a Viterbo.

Il suo curriculum lo indica particolarmente specializzato in materia di rifiuti, ambiente, supporto a enti pubblici nella definizione di strategie per la raccolta differenziata. Probabilmente sarà una prova anche per lui, passare a una società che si occupa del servizio idrico. C’è attesa da parte di molti, a cominciare dal sindaco di Viterbo, Giovanni Arena.

“Mi auguro che il nuovo amministratore – spiega Arena – possa muoversi verso la due diligence che abbiamo richiesto, per capire quali possano essere possibili risparmi, contrazione delle spese, in modo da non dover incidere sulle tariffe con aumenti”. Altra sfida.

Di Genova si è parlato anche ieri in consiglio comunale. Sul fatto che sia un esperto di rifiuti, o sulla sua presenza a Viterbo, avendo anche altri incarichi o il fatto che non sia stato votato all’unanimità, con quattro comuni ((Bomarzo, Nepi, Tarquinia e Montefiascone) che si sono astenuti, mentre Montalto di Castro ha si è espresso contro.

Perplessità avanzate da Luisa Ciambella (Pd) nel consueto intervento in consiglio dedicato a Talete.

12 marzo, 2021