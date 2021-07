Domenico Merlani è il presidente della nuova Camera di commercio

Viterbo - Ad eleggere l’imprenditore, questa mattina, il consiglio composto dalle organizzazioni professionali, sindacali e di categoria - FOTO

di Daniele Camilli

Viterbo – È l’imprenditore Domenico Merlani il presidente della nuova Camera di commercio di Rieti-Viterbo. Il primo dell’ente camerale dell’Alto Lazio appena nato e riunitosi per la prima volta oggi, nella città dei papi. Nella sede di via fratelli Rosselli.

Ad eleggerlo, poco fa, all’unanimità e con voto palese, cioè per alzata di mano, il consiglio della Camera. 28 membri in tutto, in rappresentanza dei vari settori di attività economica, dei consumatori, dei sindacati e dei professionisti.

Domenico Merlani, nel settore delle costruzioni e dell’edilizia, uno degli imprenditori in assoluto più importanti del territorio, è stato anche presidente di Unindustria Viterbo e della Camera di commercio della Tuscia.

In sala, nel corso della riunione che ha portato all’elezione di Domenico Merlani, anche i segretari delle organizzazioni sindacali e di categoria.

“Sono orgoglioso, fiero e commosso – ha detto Merlani appena eletto -. L’accorpamento delle camere di commercio di Viterbo e Rieti è un’opportunità importante. Adesso non dobbiamo più parlare di territori separati, ma di territorio dell’alto Lazio. Adesso dobbiamo mettere insieme tutte le risorse e fare massa critica. Per convogliare tutte le forze e dialogare con le istituzioni a un altro e ad alto livello”.

Daniele Camilli

27 luglio, 2021