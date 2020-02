La Asl: “La ragazza non aveva nessun problema fisico”

17enne morta in casa - Montefiascone - La giovane, dopo essersi lasciata con il fidanzato, aveva malessere e crisi di pianto - L'azienda sanitaria: "Era stato individuato un percorso di sostegno psicologico, che sarebbe iniziato lunedì" - Annullati i festeggiamenti per il Carnevale previsti per domani

Condividi la notizia:











Montefiascone – Diciassettenne morta in casa. La Asl di Viterbo: “Venerdì la ragazza si è recata al pronto soccorso dell’ospedale di Belcolle per problemi di carattere psicologico, e non fisico – spiega l’azienda sanitaria -. È stata presa in carico dal personale medico e, insieme ai familiari, è stato individuato un percorso di sostegno psicologico che sarebbe iniziato già lunedì”.

Aurora Grazini, trovata morta stamattina in casa a Montefiascone, il giorno prima si sarebbe recata al pronto soccorso di Belcolle con la madre. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che da giorni piangeva, non dormiva, non mangiava e non voleva andare a scuola. Insomma, era in una sorta di stato d’ansia. Da poco si sarebbe lasciata col fidanzato. Il medico che l’aveva visitata le avrebbe proposto un percorso, condiviso con i familiari, con un neuropsichiatra infantile. Aurora, dalle prime ricostruzioni, non sembrerebbe abbia mai sofferto di particolari patologie.

Sul decesso della 17enne è stato immediatamente disposto dalla Asl di Viterbo e dal sistema sanitario regionale un audit clinico per verificare se il sistema di presa in carico e le procedure cliniche eseguite siano state effettuate correttamente. “Siamo a completa disposizione dell’autorità giudiziaria”, assicura l’azienda sanitaria.

La procura di Viterbo ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo. Al momento, non c’è nessun nome iscritto nel registro degli indagati dalla pm Eliana Dolce e dal procuratore Paolo Auriemma.

Il ministro della salute, Roberto Speranza, ha inviato gli ispettori a Belcolle. Una task force per accertamenti sull’accaduto. Per capire se tutto quello che si poteva fare per la ragazza è stato fatto.

Aurora era stata visitata dai medici dell’ospedale Belcolle il giorno prima di morire. Visitata e dimessa dal pronto soccorso, intorno alle 16, con la prescrizione di antidepressivi. Così sembrerebbe. Nessun sospetto sulla tragedia che sarebbe avvenuta poche ore più tardi. Stando alle prime ricostruzioni, la ragazza sarebbe stata trovata senza vita stamattina intorno alle 8, a letto, nella sua cameretta.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri dell’aliquota radiomobile compagnia Montefiascone e della stazione, l’ambulanza del 118, l’automedica e l’elisoccorso.

La salma al momento è a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’autopsia sarà svolta martedì. Non si esclude che la morte sia potuta avvenire per cause naturali.

Aurora era molto conosciuta a Montefiascone. L’intero paese è rimasto sconvolto per la perdita. Frequentava il terzo anno di ragioneria all’istituto superore Dalla Chiesa. Da poco si sarebbe lasciata con il fidanzato, e la rottura del rapporto le avrebbe provocato malessere e crisi di pianto. Ha un sorella maggiore e il padre lavora in un’azienda di torrefazione.

Domani niente festeggiamenti per il Carnevale, anche se inizialmente si era ipotizzati di dedicarli alla ragazza. “La notizia della prematura scomparsa della giovane di Montefiascone ha scosso l’intera comunità – fa sapere l’associazione Carnevale montefiasconese, organizzatrice delle sfilate dei carri allegorici -. Abbiamo deciso di posticipare a data da destinarsi la manifestazione prevista per domani 16 febbraio”.

Articoli: Diciassettenne morta in casa, si indaga per omicidio colposo – L’assessore regionale alla Sanità: “Ragazza morta, verifiche in corso sulle procedure cliniche” – Diciassettenne morta in casa

Condividi la notizia:











15 febbraio, 2020