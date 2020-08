“Salita su quel traliccio per cercare Gioele che si era perso nel bosco”

Caronia - La versione della famiglia di Viviana Parisi - Il legale: "Non si è suicidata e non ha ucciso il piccolo"

Caronia – “Non si è suicidata e non ha ucciso il piccolo”.

Ne è convinto Claudio Mondello, legale e cugino di Daniele Mondello, il marito di Viviana e il padre Gioele. Entrambi trovati senza vita dopo una ricerca andata avanti per giorni nelle campagne di Caronia, nel messinese.

Se per gli inquirente l’ipotesi al momento più accreditata è quella dell’omicidio-suicidio, la famiglia Mondello è pronta a far strada ad un’altra versione. Partendo proprio dal momento in cui della deejay 42enne e del figlio di 4 anni si sono perse le tracce: l’incidente sulla Messina-Palermo che ha visto madre e figlio coinvolti lo scorso 3 agosto.

La teoria dell’avvocato si concentra proprio su quanto sarebbe accaduto dopo.

“Il bambino sfugge alla vigilanza della madre – è la ricostruzione di Claudio Mondello, pubblicata in un post su Facebook – e si allontana. Forse anche solo di pochi passi. Probabilmente qualcosa, in quello scenario di campagna, attira la sua attenzione oppure lo spaventa. La madre, terrorizzata, cerca disperatamente di trovarlo, ma i suoi tentativi falliscono”.

“Al fine di meglio orientarsi, quindi, decide di salire sul pilone della corrente – aggiunge il post – e guadagnare una posizione di privilegio rispetto al luogo circostante. È vero che il traliccio è posto più in basso rispetto alla collina adiacente, ma è l’unica tipologia di struttura che consenta di guardarsi intorno a 360 gradi. È compatibile, pertanto, con l’idea di chi voglia perlustrare la zona limitrofa; probabilmente (così ipotizzo) per guadagnare il contatto visivo col bambino”.

“Da quella posizione – ipotizza ancora il legale – Viviana, finalmente, rintraccia Gioele: si affretta a scendere, ma, probabilmente per evitare di perdere tempo, ritiene preferibile saltare. Questa scelta le è fatale. Da questo punto in poi faccio mia la ricostruzione di chi ha restituito Gioele alla propria famiglia: Giuseppe Di Bello, ex brigadiere dei carabinieri. È probabile – sottolinea – che il bambino abbia vagato tra i boschi fino al momento in cui è incorso in un incontro funesto (forse un suino nero dei nebrodi; in zona ve ne sono molteplici sia da allevamento che allo stato brado). Quanto sopra deve essere vagliato, in modo accurato, e supportato da evidenze tali da rendere impossibile ogni alternativa possibile. Un lavoro – conclude Claudio Mondello – che impone pazienza, rispetto e silenzio”.

