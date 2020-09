La scuola riaprirà il 24 settembre

Viterbo - L'ordinanza è stata firmata poco fa dal sindaco Giovanni Arena

di Daniele Camilli

Viterbo – Tutte le scuole del comune di Viterbo apriranno il 24 settembre e non il 14 come previsto dal ministero della pubblica istruzione.

A deciderlo è il sindaco Giovanni Arena che poco fa ha firmato l’ordinanza di rinvio dell’apertura di tutti gli istituti scolastici al 24 settembre.

“La decisione è stata presa – ha detto il sindaco Giovanni Arena, contattato telefonicamente – perché nelle scuole ci sono ancora criticità dal punto di vista sanitario. L’ordinanza è stata adottata ed emessa per garantire gli studenti e tutto il personale scolastico sul piano sanitario”.

Viterbo – Il sindaco Giovanni Arena

Una vittoria del buon senso, ma anche dei dirigenti scolastici che in questi giorni avevano scritto una lettera al presidente della Regione Nicola Zingaretti, e per conoscenza anche ai sindaci e altri organi dello stato, tra cui il prefetto, in cui evidenziavano criticità tali da non poter aprire le scuole il 14 settembre come previsto. Il rischio di non riuscire a rispettare in pieno la normativa anti-Covid sarebbe stato troppo alto.

Viterbo – Il sopralluogo del sindaco Giovanni Arena nelle scuole

“Tecnicamente per questa settimana, da quel che mi dicono i dirigenti scolastici – ha detto il sindaco questa mattina durante il sopralluogo negli istituti comprensivi di competenza comunale – per questa settimana non ci sarà neanche il personale previsto”. Le scuole, tra gli altri problemi, sono anche sotto organico. Mancano poi banchi e mascherine. E finché non ci sarà chiarezza su come disporre aule, studenti e personale, anche la segnaletica non può entrare a pieno regime, altrimenti le induzioni potrebbero poi risultare errate.

Una scuola elementare di Viterbo

Un altro problema sarebbero state inoltre le elezioni. Alcune scuole, infatti, diventeranno seggio elettorale per il referendum costituzionale del 20 e 21 settembre. Per alcuni istituti ciò avrebbe significato aprire il 14 settembre per poi chiudere immediatamente dopo. Con un’ulteriore disagio. “Dove c’è sede di seggio – ha spiegato infatti il sindaco – bisogna mettere una segnaletica che va bene per le elezioni ma che va poi tolta per rimetterla di nuovo quando riprenderanno le lezioni”. In sintesi, se le scuole seggio avessero aperto il 14 avrebbero dovuto avere una segnaletica che sarebbe stata tolta per le elezioni, sostituita da quella elettorale, per poi essere di nuovo messa, ovviamente nuova, una volta terminate le consultazioni.

Viterbo – L’assemblea dei dirigenti scolastici

Difficoltà che hanno spinto il sindaco a fare un primo sopralluogo nelle scuole all’inizio della settimana. Un primo giro che gli aveva già fatto dire che, vista la situazione, sarebbe stato meglio rinviare l’apertura. Una decisione spostata solo di un paio di giorni. In attesa che il provveditore Daniele Peroni, come il sindaco stesso ha detto, mettesse a disposizione delle scuole il personale di cui avevano bisogno per iniziare in sicurezza tutte quante le attività.

Oggi l’ultimo sopralluogo del sindaco Giovanni Arena nelle scuole del comune, accompagnato dai dirigenti scolastici. Poi la firma dell’ordinanza che posticipa l’apertura di tutte le scuole del comune di Viterbo al 24 settembre. Perché le condizioni per farlo il 14, data prevista dal governo, ad oggi non ci sono.

Daniele Camilli

11 settembre, 2020