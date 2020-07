“Per ora niente rimpasto ma aggiustamenti a livello dirigenziale”

Viterbo - Comune - Il sindaco Arena tira dritto nella crisi-non crisi: "Eventualmente solo piccoli aggiustamenti a deleghe secondarie"

di Giuseppe Ferlicca

Viterbo – “In settimana parlerò con dirigenti e assessori”. Crisi-non crisi in comune, il sindaco Giovanni Arena tira dritto.

Le difficoltà, come sono comparse, sembrano magicamente scomparse. Non sono previste riunioni nei prossimi giorni: “Ci siamo incontrati sabato e abbiamo parlato”.

Ricevute le indicazioni, si procede per far marciare la macchina amministrativa.

La sintesi degli scossoni in maggioranza sembra essere questa: insofferenza per un’amministrazione sostanzialmente bloccata.

Del resto, ieri in conferenza stampa pure il senatore Umberto Fusco della Lega, maggior azionista in consiglio comunale, è stato molto chiaro, fiducia nell’amministrazione, tuttavia: “Dobbiamo ripartire, se non si parte…”. Si fa poca strada.

Per evitarlo, il primo cittadino si è messo in moto. “Sto vedendo aggiustamenti a livello dirigenziale – spiega Arena – in settimana parlerò con dirigenti e assessori, per eliminare situazioni non sinergiche”.

Cioè, fare in modo che gli uffici possano interagire meglio con la parte politica. E rimuovere eventuali situazioni di difficoltà. Si spera che in questo modo, interventi attesi in città possano partire.

Sul fronte politico, il rimpasto non è all’ordine del giorno. “Per ora non penso – osserva Arena – al massimo ci potrà essere qualche spostamento di deleghe secondarie da un assessore all’altro, per armonizzare l’azione con la parte dirigenziale. Il grosso resta così”. Basterà?

Intanto oggi c’è consiglio comunale e si parlerà del regolamento per gli impianti sportivi. La nota pratica della piscina comunale e relativo affidamento. Il centrodestra è pronto a tuffarsi. Proverà a mantenersi a galla.

Giuseppe Ferlicca

21 luglio, 2020