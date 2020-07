Viterbo - Prosegue il percorso accidentato per l'affidamento dell'impianto - Prima e quarta commissione vanno ripetute, l'eccezione sollevata da Ricci (Pd) era corretta

di Giuseppe Ferlicca

Condividi la notizia:











Viterbo – Piscina comunale, tutto da rifare. Colpo di scena in consiglio.

Oggi, terminate le interrogazioni, al momento di discutere della delibera con cui è stato modificato il regolamento per consentire i centri federali e di conseguenza affidare l’impianto alla Federazione italiana nuoto, il presidente Stefano Evangelista ha sciolto le righe.

Tutti a casa, seduta conclusa alle 12,30. Pranzo anticipato.

La motivazione, il caos della scorsa volta in prima e quarta commissione, dove è stata invitata anche Elisa Cepparotti (Lega). Presente, ha risposto all’appello.

Peccato che non facesse parte di nessuna delle due commissioni. E nessuno sembrava saperlo, tanto che prima è stato detto che era compresa, poi no.

Ma intanto, avendo risposto all’appello, ha mantenuto il numero legale.

Il consigliere Alvaro Ricci (Pd) aveva mosso un’eccezione, non ritenendo la procedura corretta e aveva ragione a quanto pare. “Hanno anche dichiarato l’urgenza per la discussione – sottolinea Ricci – ma l’urgenza non c’era”.

Morale della favola: “La prima e quarta commissione dovranno essere replicate – ha spiegato Evangelista – e poi torneremo in consiglio con la pratica per discuterne.

Questo, per non sollevare problemi di forma. C’è stato il disguido da parte degli uffici sulla convocazione di Cepparotti e quindi è bene procedere in questo modo”. Bisogna approvare di nuovo la modifica al regolamento.

Si poteva rischiare l’annullamento degli atti, senza contare che sulla piscina l’attenzione è altissima, c’è anche un esposto alla corte dei conti. Meglio non rischiare.

Così, ancora una volta, è tutto da rifare e la pratica subisce uno stop. L’ennesimo.

Anche se, qualcuno in maggioranza non si è messo a piangere per il rinvio di oggi. Sull’affidamento dell’impianto natatorio, nel centrodestra c’è chi va controcorrente. E non è uno solo.

Giuseppe Ferlicca

Articoli: Elisa Cepparotti c’è o non c’è? – Acque agitate in consiglio, torna la pratica piscina comunale – Insogna (Fondazione): “Piscina, l’amministrazione sta prendendo una strada pericolosa” – Arena: “Per la piscina comunale non ci sono alternative alla Fin” – Il centrodestra affonda nella piscina comunale – Piscina comunale alla Fin per 8 anni a 12mila euro annui – Affidamento della piscina in consiglio, non tutti sono pronti dare l’ok – “Rifiuti, strade, ztl: amministrazione in ritardo su tutto ma l’urgenza è l’intesa con la Fin”– “Affidamento in perdita della piscina comunale”, esposto alla corte dei conti

Condividi la notizia:











14 luglio, 2020