Il papà di Gioele presenta un esposto in procura: “Troppe carenze nelle ricerche”

Giallo di Caronia - "Fare luce su eventuali omissioni" - Domani l'autopsia sul corpo del bambino

Condividi la notizia:











Caronia – “Abbiamo presentato alla procura di Patti una querela contro ignoti per presunte omissioni sulla morte di Viviana e di Gioele ed eventuali ritardi delle ricerche”.

Daniele Mondello vuole vederci chiaro su quanto accaduto dopo che il figlio Gioele e la moglie Viviana sono spariti nel nulla lo scorso 3 agosto. Un incidente in autostrada e poi il silenzio.

I loro corpi sono stati ritrovati a distanza di giorni: l’8 agosto quello della dj 43enne, il 18 quello del piccolo. Individuato grazie ad un volontario, sceso in campo dopo l’appello di papà Daniele. “Se non ci fossero stati loro, chissà se e quando lo avremmo trovato mio figlio… Le ricerche sono state un fallimento” aveva detto nell’immediatezza, sfogandosi su Facebook.

Così questa mattina gli avvocati della famiglia, Pietro Venuti e Claudio Mondello, hanno presentato un esposto al palazzo di giustizia. “Le ricerche hanno avuto troppe carenze -, ribadiscono i legali – Chiediamo chiarimenti dal momento in cui Viviana ha avuto l’incidente stradale il 3 agosto fino a quando, cinque giorni dopo, è stato trovato il suo corpo e poi i resti probabili del figlio”.

“Vogliamo che si indaghi – sottolineano – per capire se da parte di chi ha assistito all’incidente ci sono stati omissioni. Magari qualcuno poteva aiutare Viviana e non l’ha fatto, e anche se dopo qualcuna l’ha avvistata tra le campagne di Caronia e non è intervenuto per darle aiuto”.

“Poi – concludono – vogliamo comprendere perché sono stati persi tanti giorni nelle ricerche e se ci sono stati ritardi. E nel caso, da cosa sono dipesi e da chi”.

L’autopsia del bambino sarà effettuata domani, nel tardo pomeriggio, dopo una nuova ispezione dei luoghi.

Articoli: “Viviana ha ucciso Gioele e poi si è buttata dal traliccio” – “Viviana ha ucciso Gioele, l’ha sepolto e si è buttata dal traliccio” – Gioele, lo sfogo del padre: “Trovato in 5 ore da un volontario, ho dubbi sulle ricerche” – Il papà di Gioele piange sulla bara che contiene i resti ritrovati – Ricerche di Gioele, ritrovata la testa di un bambino – “Ritrovati i resti di un bambino, al 99% sono di Gioele” – Giallo di Caronia, centinaia di volontari in campo per cercare il piccolo Gioele – “Dopo l’incidente Gioele era vivo e in braccio alla mamma” – Viviana e Gioele aggrediti dai cani, l’ultima ipotesi degli inquirenti – Morte Viviana Parisi, autopsia non chiarisce la causa – Ritrovato il corpo di Viviana Parisi, continuano le ricerche per rintracciare il figlio – Trovato il corpo di una donna durante le ricerche della mamma scomparsa nel nulla insieme al figlio – Dopo un incidente sparisce nel nulla con il figlio di 4 anni

Condividi la notizia:











24 agosto, 2020